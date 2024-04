Il risparmio vale come un guadagno: basta fissare un obiettivo realistico

L’abitudine a risparmiare in modo regolare è una delle principali prerogative del popolo italiano. Tuttavia, solo se si affianca una buona cultura finanziaria è possibile realizzare una corretta pianificazione. Cioè regolare, organizzare e progettare la propria capacità di risparmio in modo che risulti davvero allineata agli obiettivi futuri.

Pianificare e risparmiare, infatti, vuol dire decidere di trasferire risorse nel tempo per fronteggiare uscite di cassa prevedibili e non prevedibili. È importante perché aiuta a evitare di spendere o indebitarsi troppo.

Tutto questo agevola la possibilità di avere, a parità di entrate, un maggior benessere finanziario e quindi una vita più serena. Perché sarà maggiore la capacità di resistere a eventuali imprevisti come un brusco calo del reddito, la perdita del lavoro o una spesa medica importante. Peccato che meno di un italiano su due abbia un budget familiare e meno di uno su tre tenga traccia delle spese.

Per allenarsi, si può iniziare dandosi un obiettivo di risparmio concreto. Per esempio, se nei prossimi 12 mesi si sa di dover versare il premio annuale dell’assicurazione di 800 euro e che occorreranno 1.600 per una vacanza, bisognerà riuscire a risparmiare 200 euro ogni mese per accumulare i 2.400 euro necessari.

Per raggiungere il risultato si può agire anche sulle spese ordinarie e straordinarie di casa. A parte l’ovvio consiglio di tenere d’occhio le periodiche promozioni dei supermarket e i saldi, sarebbe quindi buona abitudine confrontare periodicamente le offerte dei diversi gestori di luce, gas e telefono così da essere certi di avere sempre quella più adatta.

E, prima di procedere al rinnovo della stessa Rc auto o di pagare la rata del mutuo, controllare che cosa offre il mercato: possono essere di aiuto i siti web specializzati.

Il valore della pianificazione finanziaria è rilevante.

Per esempio risparmiare con costanza 100 euro al mese per 15 anni permette a una giovane coppia di accumulare un gruzzoletto solido per gli studi dei figli.

Un risparmio di 50 euro al mese da giovani consente invece di costruirsi una pensione integrativa con cui irrobustire un assegno dell’Inps che è destinato a diventare sempre più «leggero».