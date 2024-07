Rottamazione al 15 settembre: ecco cosa c'è da sapere

Ascolta ora 00:00 00:00

Via alla rottamazione. A breve arriverà la proroga per la rata del 31 luglio 2024 e la data, molto probabilmente, sarà il 15 settembre, come preannunciato da ItaliaOggi. Gli obiettivi principali secondo i tecnici dell'Agenzia delle Entrate e i tecnici del Ministero dell'Economia, sono tre: la proroga per la scadenza del 31 luglio 2024, il ripristino delle rottamazioni decadute e un piano che riguardi una nuova rottamazione che riguardi i carichi affidati al 31 dicembre 2023. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Tutti i termini

Come anticipato la scadenza prevista al 31 luglio 2024 sarà preceduta dagli alert di avviso. Inoltre, in base a quanto previsto dai piani della definizione agevolata (Art.1 commi 231-252 della legge n. 197/2022), il versamento in questione si potrà effettuare anche 5 giorni dopo rispetto alla data di scadenza, ovvero entro il 5 agosto 2024. La data del 5 agosto è la deadline ultima oltre la quale, nel caso in cui non fosse pervenuto il pagamento, si verificherà automaticamente la perdita dei benefici della definizione agevolata.

La sospensione di agosto

Per fare fronte al periodo estivo e alle possibili mancanze in occasione della pausa, si sta pensando a uno slittamento del versamento. In questo contesto, è in fase di approvazione una posticipazione per il pagamento della rata originariamente fissata al 31 luglio 2024, estendendo la scadenza ai primi giorni di settembre. Questo rinvio considera anche la sospensione delle operazioni tributarie nel mese di agosto, garantendo una pausa appropriata per i contribuenti.

Rottamazione Quater 5.0

Un'altra misura, attualmente in corso di valutazione da parte delle Entrate e dalla Ragioneria di Stato, riguarda la possibilità di dare il via a una nuova rottamazione che si estenda ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023.

Per procedere in questo senso è necessario assicurarsi che ci siano le adeguate coperture di bilancio. La scelta riguarda il trend decrescente di incassi della Rottamazione Quater. Il via a una Rottamazione Quater 5.0 potrebbe funzionare secondo gli esperti considerando anche i dati economici registrati nel 2024.