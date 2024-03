Scatola nera e intelligenza artificiale: la rc auto tecnologica è meno cara

Secondo l’Ivass, il 2024 ha registrato un incremento medio del premio delle polizze Rc auto 7,1%. Per far pagare premi assicurativi auto più allineati all’effettivo uso del veicolo, negli ultimi anni le compagnie italiane hanno iniziato a implementare soluzioni innovative, quali l’impiego dell’Intelligenza Artificiale, della tecnologia avanzata basata sui sensori e dell'analitica dei dati sulla guida e sulle abitudini del conducente. «Una delle novità assolute è il modello tariffario per gli utenti che limitano l’uso del veicolo a brevi percorrenze giornaliere, come per week end e vacanze», ricorda Gerardo di Francesco, co-fondatore di Wide Group. Per esempio Berebel offre un contratto Rc auto basato esclusivamente sui chilometri percorsi: la polizza per una utilitaria costa 0,018 euro al chilometro con un premio minimo mensile di 13,22 euro.

Molto più diffuso, invece, il modello di polizza Rc auto basato sulla cosiddetta «scatola nera». Raccogliendo e analizzando parametri quali la velocità media e la densità del traffico, il contratto è calibrato sui comportamenti di guida dell’assicurato.

Per esempio, la polizza Immagina Strade Nuove di Generali offre un servizio di tecnologia satellitare innovativo: la black box include assistenza telefonica in caso di incidente, richiamata automatica in caso di emergenza, servizio stile di guida che permette di ottenere ulteriori sconti sulla polizza negli anni a seguire: fino al 15% in base al numero di chilometri percorsi, fino al 10% per lo stile di guida, fino al 5% per la tipologia di strada e fino al 5% per uso prevalente durante weekend. La scatola nera di Guido Bene di Sara Assicurazioni premia uno stile di guida virtuoso con uno sconto al rinnovo fino al 40%. Unibox Auto è la scatola nera collegata alla polizza Km&Servizi di UnipolSai. È attivo h24 ed entra in azione in caso di emergenza allertando la centrale operativa: in caso di incidente rileva posizione Gps, velocità, data e ora. Consente una riduzione del premio: il 20% circa il primo anno e, negli anni successivi, dal 4 al 52% in base ad alcuni parametri come il tempo di percorrenza. Linear, infine, offre la possibilità della sospensione della polizza per poi attivarla in un secondo momento: è possibile farlo per due volte senza penalità.