La scatola nera insegna a guidare e disinnesca le multe non dovute

I servizi innovativi che ottimizzano l’efficacia delle coperture Rc auto vanno valutati dal singolo in base alle proprie esigenze. Interessanti però le scatole nere che, oltre all’aspetto «sicurezza», garantiscono sconti sul premio di polizza, a fronte dell’attivazione: il dispositivo consente il monitoraggio e la registrazione dei parametri tecnici del veicolo e il comportamento del conducente.

La polizza Immagina Strade Nuove di Generali offre una black box che, oltre all’assistenza telefonica in caso di incidente e richiamata automatica, offre il Real time coaching che monitora lo stile di guida.

Ogni volta che si mette in moto il veicolo, si illumina un led con il colore del livello raggiunto: verde-evoluto, giallo-equilibrato, rosso-temerario. E quando avverte in caso di accelerazioni o frenate pericolose.

Anche la scatola nera di Guido Bene di Sara Assicurazioni premia uno stile di guida virtuoso con uno sconto al rinnovo fino al 40%. Unibox auto della polizza Km&Servizi di UnipolSai, invece, entra in azione in caso di emergenza, allertando la centrale operativa disponibile h24: in caso di incidente rileva anche posizione Gps, velocità veicolo, data e ora dell’evento. Consente uno sconto di circa il 20% il primo anno e, negli anni successivi, dal 4 al 52% in base a parametri come il tempo di percorrenza. Tra le funzioni anche protezione multe: in caso di erronea attribuzione, si può dimostrare le proprie ragioni grazie ai dati registrati dalla box. La stessa polizza UnipolSai offre un anno di canone UnipolMove, il device per il pagamento del telepedaggio e dei parcheggi.

Con Berebel Rc auto al km si paga solo in base alla percorrenza: la polizza (che include Rc auto, tutela legale, infortuni al conducente, assistenza stradale avanzata) costa 0,0178 euro al chilometro con un premio minimo mensile di 13,09 euro. Linear, invece, permette la sospensione della polizza per poi attivarla in un secondo momento: è possibile farlo per due volte senza penalità.

Ormai molto diffuse anche le App dedicate proposte dai diversi gruppi assicurativi, tutte caratterizzate da un ventaglio di servizi a disposizione dell’automobilista.