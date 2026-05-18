Sciopero generale, lunedì nero per trasporti e servizi: quali sono le fasce garantite

Lunedì 18 maggio si annuncia una giornata difficile per pendolari, famiglie e lavoratori. Lo sciopero generale nazionale proclamato dall’Unione sindacale di base coinvolge diverse categorie, dai trasporti alla sanità, dalla scuola al pubblico impiego, con possibili cancellazioni, ritardi e riduzioni dei servizi nelle principali città italiane.

Treni e trasporto locale sotto pressione



Il settore più esposto resta quello della mobilità. Il personale del gruppo Fs incrocerà le braccia dalle 21 di domenica alle 21 di lunedì, con possibili ripercussioni sui collegamenti ferroviari. Anche bus, metro e tram potranno subire limitazioni, pur nel rispetto delle fasce di garanzia previste dalla legge.

Disagi anche per scuola, sanità e uffici



La protesta non riguarda soltanto i trasporti. Nella sanità potrebbero slittare visite specialistiche, esami e interventi non urgenti, mentre nelle scuole l’apertura dipenderà dall’adesione di docenti e personale Ata. Possibili rallentamenti anche negli uffici pubblici, dagli sportelli comunali all’Inps e all’Agenzia delle entrate.

L’impatto economico della giornata



Una mobilitazione così ampia rischia di pesare anche sul piano economico. Ritardi negli spostamenti, assenze forzate, servizi ridotti e attività rallentate possono incidere sulla produttività quotidiana, soprattutto nei grandi centri urbani. Per imprese, lavoratori autonomi e famiglie, lo sciopero si traduce in una giornata di incertezza organizzativa.

Le motivazioni della protesta



Alla base dello sciopero, Usb pone una piattaforma politica ed economica molto netta.

Il sindacato chiede lo stop al coinvolgimento italiano nei conflitti e il blocco delle filiere legate al riarmo, rivendicando invece maggiori risorse per salari, pensioni, sanità, scuola, sicurezza sul lavoro e diritto alla casa. Secondo Usb, il costo della guerra ricade sulla vita quotidiana attraverso stipendi erosi dall’inflazione, welfare indebolito, affitti in aumento e prezzi sempre più pesanti per le famiglie.