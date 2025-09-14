Servizio Civile, è aperto il Bando 2025: ecco a quanto ammonta il compenso

Rimane un mese per candidarsi al Servizio Civile Universale, l'opportunità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 29 anni che potranno cimentarsi in vari ambiti e ottenere un compenso. Il Bando 2025 prevede infatti il Servizio civile ambientale, il Servizio civile agricolo e i vari interventi del Servizio civile autofinanziati. I ragazzi hanno tempo fino alle 14.00 del 15 ottobre per proporsi.

Sono 2.098 i posti a disposizione per l'esperienza di volontariato 2025-2026, che potrà essere svolto sia entro il territorio nazionale che all'estero. Ai partecipanti sarà riconosciuto un assegno di 519,47 euro a cadenza mensile.

Stando al bando pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, sono disponibili 1.006 posti per il Servizio civile ambientale (63 progetti in 19 programmi); 1.057 posti per il Servizio civile agricolo (82 progetti in 22 programmi) e 35 posti per il Servizio civile universale autofinanziato (9 progetti in 3 programmi).

A poter presentare la propria candidatura sono i ragazzi di età compresa fra i 18 e i 29 anni non ancora compiuti. Il candidato deve inoltre essere in possesso di cittadinanza italiana, oppure europea o extraeuropea ma con soggiorno in Italia. Inoltre non devono esserci condanne penali definitive o non definitive che superino un anno. In alcuni progetti ci sono riserve di posto per candidati che hanno minori opportunità.

Come si legge sul bando, i progetti hanno una durata di 12 mesi. Il servizio consiste in 25 ore settimanali, o monte ore annuo di 1.145 ore. Chi intende partecipare deve per prima cosa individuare il progetto mediante il motore di ricerca "Scegli il tuo Progetto" presente nella pagina web dedicata (qui). La domanda di partecipazione deve essere presentata tramite la piattaforma Domanda on Line (DOL) all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande presentate in altre modalità non saranno prese in considerazione. Una volta inoltrata la domanda, all'aspirante sarà inviata una ricevuta con il numero di protocollo, data e orario di presentazione della candidatura.