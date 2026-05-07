Sicurezza auto, ecco perché e quando fare l’inversione degli pneumatici

Per guidare in tutta sicurezza e con il massimo del comfort è necessario prendersi cura degli pneumatici: ecco perché, con l’obiettivo di ridurre la portata di eventuali problemi derivanti da un’usura irregolare e allungarne la vita, effettuare periodicamente l’inversione delle gomme è una pratica più che consigliabile. Dal momento che sulla tipologia di usura possono influire vari fattori, tra cui il proprio stile di guida, la distribuzione dei carichi nell’abitacolo o la natura del fondo su cui si guida prevalentemente, oltre che il “banale” numero dei chilometri accumulati, una routine del genere può di certo essere di grande aiuto a mantenere una condizione di guida ottimale.

Per “inversione delle gomme” si intende molto semplicemente lo scambio di posizione degli pneumatici dell’auto finalizzato al raggiungimento di un certo equilibrio nell’usura degli stessi. Ovviamente il primo passo è quello di capire se si può procedere, valutando le condizioni e l’altezza del battistrada e cogliendo eventuali altre indicazioni visibili, o se invece il consumo sia in uno stato talmente avanzato da presentare dei chiari segnali che possano consigliare invece una riparazione o direttamente una sostituzione.

Svolgere questa pratica periodicamente consente non solo di guidare in sicurezza, ma anche di risparmiare. Come detto, grazie all’inversione si favorisce un consumo omogeneo del battistrada, il che non solo prolunga la vita utile della gomma stessa, ma ottimizza anche l'attrito con l'asfalto. Questo si traduce in una guida molto più stabile e fluida, accorciando le distanze di arresto e migliorando la precisione nelle traiettorie, specialmente quando si affrontano curve o frenate improvvise. Oltre alla sicurezza, ne beneficia il portafoglio: un rotolamento efficiente riduce la resistenza meccanica, abbassando i consumi di benzina, e permette di rimandare l'acquisto di un nuovo treno di gomme.

Nel momento in cui si decide di intervenire con un’inversione, previa valutazione della tipologia di consumo e dello stato degli pneumatici, è sempre consigliabile attenersi alle indicazioni che sono presenti nel libretto del costruttore, nonché valutare il tipo di trazione del mezzo e la marca e il modello delle gomme, specie se sono o meno tutte e quattro uguali. Questa pratica è consigliata a intervalli di circa 10-15 mila chilometri o almeno una volta l’anno, sebbene l'uso intensivo dell’auto su percorsi non asfaltati possa richiedere interventi più ravvicinati. In genere gli esperti suggeriscono di provvedere al contempo a monitorare lo stato di dischi e pastiglie frenanti, così da ottimizzare la manutenzione e innalzare gli standard di sicurezza della vettura.

Come anticipato, una grande importanza nello svolgimento dell’operazione ha la valutazione del tipo di trazione dell’auto. Se si parla di trazione anteriore, in genere gli pneumatici anteriori si traslano sull’asse posteriore senza tuttavia cambiare lato, mentre quelli posteriori vengono spostati davanti invertendo la posizione tra lato destro e sinistro. Per i mezzi a trazione posteriore il consiglio è quello di spostare davanti le gomme posteriori, ma senza invertire lato, mentre quelle anteriori si traslano sull’asse posteriore invertendone tuttavia la posizione. In caso di trazione integrale, invece, si segue lo schema a “X”, per cui si inverte sia l’asse che il lato. Il discorso cambia quando si ha a che fare con i pneumatici direzionali, quelli progettati per ruotare in una sola direzione specifica, facilmente riconoscibili per il disegno del battistrada, che solitamente presenta scanalature a forma di "V" o di freccia che convergono verso il centro: in questo caso possono essere spostati esclusivamente invertendo l’asse ma non il lato.

Prima di procedere con l’inversione, comunque, è bene anche controllare che le gomme abbiano le stesse misure: se gli pneumatici anteriori e posteriori differiscono, meglio invertirli solo lateralmente.