SuperEnalotto, il Jackpot stellare vale 171,5 milioni

Arriva a quota 171,5 milioni di euro il Jackpot di SuperEnalotto in palio per il concorso di questa sera venerdì 29 maggio perché ancora una volta il “6” tra milionario si è nascosto anche nell'estrazione del concorso n. 85 di giovedì 28 maggio.

Sono state però baciate dalla fortuna due persone che hanno centrato 1 punto 5 da 46.324,95 euro ciascuno.

Le giocate sono state effettuate online su Sisal.it e la combinazione vincente è stata: 22 – 33 – 36 – 74 – 78 – 86 – J 81 – SS 34.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 28 maggio ha assegnato 332.171 vincite. Sisal ricorda che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.