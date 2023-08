Tassi di cambio, tre soluzioni per non sbagliare a fare i conti in vacanza

Viaggiare in un paese che adotta una moneta differente rispetto a quella locale richiede un certo livello di attenzione. È importante evitare situazioni in cui il conto corrente viene prosciugato a causa dei tassi di cambio molto alti. Ecco i consigli per non cadere in situazioni spiacevoli quando si deve effettuare uno scambio per ottenere denaro in valute differenti.

Le app a disposizione

Per far fronte al rischio di cadere nelle truffe è bene utilizzare un’applicazione per la conversione di valuta, che permette di monitorare i tassi di cambio in tempo reale e convertire i prezzi in euro. Tra le app più utilizzate ci sono XE Currency, Oanda Currency Converter e Currency Converter Plus. Inoltre ci sono software e come Revolut il quale offre anche un servizio di marketplace per tour, attività e attrazioni. Gli utenti possono prenotare le proprie esperienze di viaggio tra oltre 300mila proposte in tutto il mondo e pagare direttamente tramite l’app. Questo consente di evitare di versare tassi di cambio eccessivi.

I siti da consultare e le carte di credito

Un’alternativa all’applicazione è la possibilità di consultare i tassi di cambio ufficiali sul portale dedicato della banca centrale del paese in cui è previsto il viaggio. Questi siti vengono aggiornati diverse volte nel corso della giornata. Un altro consiglio è quello di pagare attraverso carte di credito con commissioni basse. Si tratta di un modo efficace per risparmiare denaro durante i viaggi internazionali. Per avere informazioni specifiche sulle migliori carte ci si può rivolgere al proprio consulente bancario oppure visitare online le varie offerte. Inoltre alcune opzioni consentono di usufruire di tariffe maggiormente convenienti per i viaggiatori internazionali. N26, Revolut e Wise sono tra le realtà più conosciute e utilizzate, queste carte consentono di effettuare transazioni all’estero e tenere sotto controllo tutti i movimenti.

Scegliere l’opzione di valuta locale

Nel momento in cui si effettua il pagamento all’estero tramite carta di credito si ha spesso la possibilità di scegliere se pagare in valuta locale o in quella del paese d’origine. Solitamente è meglio optare per l'opzione che prevede la moneta del posto poiché le banche e le società di credito impongono commissioni aggiuntive per le transazioni effettuate in valuta del proprio paese. È bene evitare le Dynamic Currency Conversion o DCC che aumentano il costo delle transazioni.

Evitare il cambio valuta in aeroporto

Una raccomandazione specifica riguarda il fatto di evitare il cambio valuta in aeroporto. Tantissime persone scelgono questa opzione poiché è veloce e consente di eliminare lo stress nel cercare altre soluzioni. In queste situazioni vengono applicate commissioni superiori alla media e poco vantaggiose. Per scongiurare questa situazione è meglio effettuare il cambio valuta in una banca o in un ufficio dedicato fuori dall’aeroporto. È bene chiedere consiglio a eventuali guide locali oppure all’assistenza in hotel.