Trasporti, come risparmiare sui biglietti dei treni

Viaggiare in treno può essere una scelta comoda ed ecologica, spesso i biglietti possono rappresentare un costo significativo. Fortunatamente, esistono diverse strategie da adottare per risparmiare sui titoli di viaggio. In vista della fine delle ferie ecco alcuni consigli utili per spendere meno per recarsi a scuola o al lavoro in treno.

Pianificazione anticipata

Acquistare i biglietti con largo anticipo può spesso garantire tariffe più convenienti. Questo è possibile se si è studenti o lavoratori e ci si deve recare sempre nella medesima località. Le compagnie ferroviarie mettono spesso a disposizione prezzi scontati per i biglietti prenotati settimane o mesi prima. È bene monitorare i siti web delle aziende che offrono questa tipologia di servizi per trovare le migliori offerte. A questo proposito molte compagnie ferroviarie offrono programmi di fedeltà o abbonamenti che consentono di accumulare punti o viaggi gratuiti nel tempo. È bene valutare se l'opzione annuale o mensile potrebbe essere conveniente se si prevede di viaggiare spesso.

Flessibilità nei confronti di date e orari

Essere flessibili con le date e gli orari dei viaggi può portare a risparmi significativi. I biglietti dei treni fuori dalle ore di punta o nei giorni infrasettimanali tendono spesso a essere più economici rispetto ai viaggi durante i periodi di alta richiesta. Questo vale soprattutto per i viaggi ferroviari a livello nazionale e internazionale.

Scegliere tariffe scontate

Molte compagnie ferroviarie offrono tariffe scontate per gruppi, studenti, anziani e giovani. È consigliabile verificare se si rientra in una di queste categorie e sfruttare così gli sconti disponibili. Un esempio riguarda Trenitalia, infatti se si sceglie di viaggiare con questa compagnia vengono messe a disposizione anche numerose carte vantaggi: Carta Freccia Special, Promo 2x1, Andata e ritorno nel weekend, Promo andata e ritorno in giornata. Inoltre se il titolare del biglietto ha un'età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni d’età può scaricare la Carta Giovani Nazionale e beneficiare di uno sconto sull'acquisto dei biglietti per le tratte in treno. Questa carta virtuale aderisce al circuito European Youth Card, con sconti in tutta l'Unione Europea. Inoltre esiste “Magic”, la nuova offerta Italo che permette di viaggiare andata e ritorno fra il lunedì e il giovedì, con un risparmio del 60% sui biglietti.

Utilizzare siti di confronto

Ci sono numerosi siti web e app che consentono di confrontare i prezzi dei biglietti ferroviari tra le diverse compagnie. Utilizzarli aiuterà a trovare l'opzione più economica per il proprio viaggio. Un esempio è Trainline, l’app confronta le tariffe dei treni di tutta Europa per proporre l’offerta più bassa nel migliore orario. Si appoggia alle ferrovie statali e private di ogni paese europeo per garantire sempre il miglior rapporto qualità-prezzo. Il software è gratuito e non è richiesta la registrazione per acquistare i biglietti.

Sfruttare le promozioni

È bene restare sempre aggiornati sulle promozioni e gli sconti temporanei offerti dalle compagnie ferroviarie. Queste proposte possono variare, ma possono comunque consentire di risparmiare del denaro. Inoltre se si viaggia con un gruppo di amici o familiari, si può beneficiare di tariffe di gruppo o offerte speciali per viaggi di gruppo. È bene contattare la compagnia ferroviaria per le informazioni sulle opzioni disponibili oppure visitare il sito web della stessa. Inoltre è consigliabile iscriversi alle newsletter delle compagnie ferroviarie e dei siti di prenotazione per ricevere informazioni su offerte esclusive per gli abbonati.