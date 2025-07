Utenti sempre più a rischio con gli sportelli ATM indipendenti e non controllati: cresce il pericolo banconote sospette

Sono sempre più diffusi nelle città italiane gli sportelli ATM indipendenti. Trattasi di comuni sportelli bancomat, capaci di erogare denaro contante, che non sono sottoposti al controllo della Banca d'Italia.

Si comportano come tutti gli altri dispositivi, dato che è possibile utilizzarli per prelevare o consultare il saldo (in certi casi acquistare anche delle criptovalute), tuttavia agiscono in piena autonomia, non hanno un supervisore istituzionale, e questo può essere un serio rischio. La mancanza di controlli può infatti portare a spiacevoli situazioni, come, ad esempio, l'erogazione di banconote false. E non solo.

A gestire questi sportelli sono spesso società straniere che mettono a disposizione i loro macchinari in regime di libera prestazione di servizi. La mancanza di controlli ufficiali, purtroppo, può comportare dei rischi. Si parla addirittura di eventualità di riciclaggio di denaro. Ecco perché i cittadini dovrebbero prestare molta attenzione. In un'inchiesta condotta di recente, il Messaggero ha invitato tutti a fare attenzione, denunciando il problema. Un problema che, a quanto pare, il ministero dell'Economia e delle Finanze già conosce, dato che in passato non ha mancato di esprimere preoccupazione.

Adesso gli sportelli ATM (Automated Teller Machine) stranieri sono sempre di più, specialmente nelle località turistiche.

Come abbiamo visto, non si tratta di sportelli bancari tradizionali. Non hanno neppure bisogno di autorizzazione bancaria per essere installati, basta che le società siano iscritte in un altro Stato europeo. "Il servizio può essere prestato anche da soggetti non regolamentati e, pertanto, non vigilati ", spiega il ministero dell'Economia e delle Finanze nel 2024. La stessa Banca d'Italia ha espresso preoccupazione. La mancanza dei controlli ufficiali, infatti, può portare all'insorgenza di fenomeni come riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Questo non significa che ciascuno di questi sportelli venga impiegato in questo modo. Vengono solo esaminate le potenzialità del rischio. Non vi è alcuna garanzia, in sostanza, che il denaro erogato provenga da fonti lecite.

Gli sportelli sotto il costante controllo di Banca d'Italia non vanno incontro a tali rischi. In Italia, infatti, vige la legge secondo la quale tutti i dispositivi devono essere sottoposti a regolari controlli. Nel caso degli sportelli indipendenti, entra in gioco la normativa europea sulla libera prestazione di servizi, e questo si traduce in un serio problema per le autorità italiane, che faticano a vigilare sulla situazione.

Ma come si riconosce uno sportello ATM indipendente? Per aspetto, i dispositivi sono identici a quelli degli istituti di credito. Tuttavia, se guardiamo bene, noteremo subito che sono assenti i loghi delle banche, oppure ci sono loghi non conosciuti. Inoltre il dispositivo non è associato ad alcun istituto di credito (non si appoggia a una filiale).

Anche nello scontrino rilasciato al termine dell'operazione non figura alcuna dicitura relativa a un eventuale istituto di credito. Inoltre, non sono presenti numeri verdi per poter contattare la società in caso di bisogno.