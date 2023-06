Voli aerei, ecco qual è la tratta più redditizia

In molti possono immaginare che siano voli nazionali, o al massimo all'interno dei confini europei, quelli più redditizi perché operati spesso durante l'arco dell'anno e con vettori sempre pieni. E invece è il Roma Fiumicino-Perth-Sidney operato dalla Qantas la tratta aerea con i più alti guadagni del 2022 e ricavi medi di 727 euro a passeggero escludendo tutti gli extra dovuti a bagagli in stiva e merci all'interno delle stive.

L'analisi sui ricavi

Il decollo, che avviene ogni tre giorni tra l'Italia e l'Australia (l'unico diretto), è ripartito lo scorso 18 giugno: il collegamento sarà operato tre volte la settimana con i Boeing 787 Dreamliner di Qantas fino al 3 ottobre 2023 con oltre 22mila posti a disposizione nei prossimi quattro mesi. Tra l'altro si tratta anche dell'unico volo diretto dall'Europa all'Australia e la Qantas ha già confermato di proseguire in questa direzione anche fino al luglio 2024. L'analisi è stata effettuata dal Corriere che sottolinea come, nel 2022, i voli siano sempre stati pieni al 94% della capienza ma con picchi fino al 97% nei mesi estivi.

Il mix vincente è dato anche dalla distribuzione dei posti in Business, Premium economy ed Economy con una clientela che ha fatto ricavare alla Qantas quasi 46 milioni di euro per un netto di 14,8 milioni come stimato dal quotidiano, ossia la cifra a biglietto per passeggero di 727 euro. A tutto questo bisogna aggiungere gli incentivi che l'aeroporto di Fiumicino prevede per i nuovi voli e dallo stesso governo australiano per agevolare la connessione internazionale. Un'altra importante fonte di ricavi è dovuta dai trasporti cargo sulle merci: quasi sempre si tratta di esportazione di prodotti italiani verso l'Australia come mostra il peso in tonnellate: quasi 284 verso Perth, meno di una tonnellata verso l'Italia.

Le dichiarazioni di Qantas

L'amministratore delegato di Qantas International, Cameron Wallace, ha dichiarato che la compagnia aerea è felice del collegamento diretto tra Italia e Australia. " L'anno scorso, la nostra tratta Roma - Perth è stata una delle più popolari all'interno del nostro network e le prenotazioni dimostrano che la situazione non è cambiata ", ha affermato alla stampa. " Una delle tendenze che abbiamo visto sorgere post COVID è la predilezione per i voli diretti, che è più forte che mai. La significativa richiesta da parte dei clienti di rotte internazionali a lungo raggio ci ha dato la sicurezza di cui avevamo bisogno per impegnarci per una terza stagione nel 2024", ha sottolineato in occasione della celebrazione sui voli di questa stagione.