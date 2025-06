Classica e contemporanea si incontrano a Firenze

Torna con l'undicesima edizione il Flore Festival La Verde Armonia, Musica e Natura, che dal 25 giugno al 14 luglio 2025 animerà Firenze e l'area metropolitana con un programma intitolato quest'anno Arbore Amica. Al centro della proposta, la figura dell'albero come simbolo: radice e memoria, resistenza e cura, organismo e paesaggio. Sedici concerti, tre talk tematici, quattordici masterclass, tredici laboratori per l'infanzia, tre guide all'ascolto, mostre, passeggiate guidate, eventi performativi e installazioni: il Flore Festival, diretto da Gregorio Nardi, è una rete di eventi che collega musica colta, creatività contemporanea e sostenibilità. Il tutto nei luoghi più belli, e talvolta meno conosciuti, di Firenze (nella foto, il Tepidarium Roster). Il programma si articola in tre rassegne principali: Concerti in Divenire, che esplora il dialogo tra musica, nuove tecnologie, performance e arti visive; Oltre la Voce, dedicata alla vocalità come spazio poetico, narrativo e sociale, con particolare attenzione alla musica italiana del primo Novecento e al repertorio inedito; Italia che Emerge, vetrina dei migliori giovani interpreti italiani.

Tra i nomi di rilievo internazionale si distinguono l'Opter Trio, ensemble cameristico; l'Ensemble I Bassifondi, specializzato nel repertorio barocco e diretto dal liutista Simone Vallerotonda; il pianista e musicologo Gregorio Nardi, figura di riferimento per la prassi esecutiva storica e la riscoperta di repertori rari; il gruppo dei sei pianisti (tra cui citiamo Maria Grazia Bellocchio e Muriel Chemin) che omaggeranno Shostakovich nella ricorrenza dei cinquant'anni dalla morte del compositore; il chitarrista e compositore Ganesh Del Vescovo; il violinista Maurizio Sciarretta; e il Quartetto Floria, formazione cameristica di solida esperienza e alta qualità esecutiva, composto da professori d'orchestra e prime parti dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Tra i giovani talenti, il flautista Alberto Navarra, vincitore del Primo Premio al Concorso Nielsen 2022. Programma completo: www.floremusicfestival.it