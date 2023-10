La classifica stregata da un Follett

Al vertice della classifica che è tornata, per fortuna, a galoppare resta il super bestsellerista Ken Follett con il suo Le armi della luce (Mondadori). Il quinto capitolo della saga di Kingsbridge, ambientato tra il 1792 e il 1824 in piena rivoluzione industriale, convince questa settimana altri 17mila centottantuno lettori.

Ma questa settimana sono ben tre i libri a passare la soglia psicologica, e non solo, delle 10mila copie. Al secondo posto, infatti, arriva Carrie Leighton con Better. Ossessione (Magazzini Salani) che ferma l'asticella a 15mila settecentonovantadue copie. Carrie Leighton, nonostante il nome è una giovane scrittrice italiana sotto pseudonimo. Lettrice appassionata di romance, si è fatta le ossa sulla piattaforma Wattpad... Vi sembra una storia già sentita? Esattamente la stessa di Erin Doom, che è anch'essa un'autrice di Magazzini Salani. Casa editrice che ormai è diventata la specialista in questo genere di autrici pescate in rete.

Se scendiamo al terzo posto troviamo il ritorno di Stefania S. in libreria con Anime elettriche. Love me love me (Sperling & Kupfer). Raggiunge, non appena arrivata sugli scaffali, la ragguardevole quota di 13mila e cinquecentonove copie. Nata in Piemonte, è una giovane autrice di romance che si è fatta largo su Wattpad... Vi sembra di aver già sentito questa storia? Magazzini Salani ha aperto una via che viene rapidamente seguita.

Non resta che notare il buon successo del saggio molto, ma molto divulgativo di Aldo Cazzullo Quando eravamo i padroni del mondo. Roma: l'impero infinito (HarperCollins), stabile al quarto posto sfiorando, ma non toccando, le 10mila copie. Alla fine la storia antica piace, se raccontata in un certo modo. O sarà il rimpianto dell'essere i padroni del mondo...