Coez e Frah Quintale al vertice (e Annalisa è la regina del 2023)

Non è certo una novità ma è significativo che la tendenza sia ormai saldamente consolidata. La musica in radio parla italiano e continua a farlo anche quando le pubblicazioni internazionali sono numerose e di grande peso. E così questa settimana al primo posto tra i brani più trasmessi c'è la coppia Coez e Frah Quintale che fanno un salto di otto posizioni e si ritrovano in cima con Che colpa ne ho firmato con Dargen D'Amico. A seguire Elodie con A fari spenti, Annalisa (foto) con Ragazza sola, Single soon di Selena Gomez (che ha ben otto autori manco fosse la Divina Commedia), Un'altra storia di Marco Mengoni con Franco 126, Nightmares di Bresh con i Pinguini Tattici Nucleari, Che t'o dico a fa' di Angelina Mango, Mercy di The Blessed Madonna, Fino al giorno nuovo di Negramaro con Fabri Fibra e Enough is enough di Post Malone. Come si vede, ci sono solo due stranieri, a conferma che, fatte salve le radio specializzate (sempre molto forti), l'airplay è dominato dalla nostra melodia. Oltretutto, visto che siamo vicini alla fine dell'anno, è anche il momento dei primi bilanci. Prima ancora dei dati definitivi, si può dire che Annalisa è stata la regina delle radio nel 2023. Sull'onda di Bellissima, pubblicato a settembre 2022, l'artista ha inanellato Mon Amour, Disco Paradise con Fedez e Articolo 31 e infine Ragazza sola che è ancora altissima nella Top Ten a due mesi dall'uscita. Un risultato che, unito al Forum di Assago tutto esaurito di sabato scorso, la consolida in vista di un (probabile) ritorno al Festival di Sanremo.