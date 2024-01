Comanda Pieraccioni che migliora un botteghino in crescita

Toh, chi si rivede in testa alla classifica dei film più visti. Leonardo Pieraccioni (foto), con il suo Pare parecchio Parigi, si aggiudica la top ten del fine settimana, con un discreto incasso di 1.335.227 euro. Buona la sua media per sala di 2.878 euro e un notevole passo in avanti rispetto, ad esempio, al suo ultimo lavoro. Infatti, nel primo week-end, il precedente Il sesso degli angeli aveva debuttato con appena 694.457 euro e un risultato finale di 1.514.066 euro. In pratica, in appena quattro giorni, il nuovo film dell'attore e regista fiorentino ha già quasi raggiunto la sua penultima commedia. Esordisce, al terzo posto, l'ottimo The Holdovers - Lezioni di vita, diretto da Alexander Payne, che, per il momento, ha portato a casa 577.841 euro. Sicuramente, le probabili Nomination agli Oscar che riceverà oggi pomeriggio (in particolare, per l'eccezionale interpretazione del protagonista, Paul Giamatti) dovrebbero spingere ancora più in alto un titolo che merita tutti gli euro incassati. Da segnalare che, sul podio, rimane sempre il «fenomeno» Wim Wenders, con il meraviglioso Perfect Days (se non l'avete ancora visto, fatevi un regalo e andate in sala) che ha raggiunto quasi i 3 milioni di euro totali. Per il resto, dei film che hanno esordito dallo scorso giovedì, solo il cartone Il fantasma di Canterville è riuscito a entrare nei dieci, pur ultimo, con 280.762 euro. Male tutti gli altri, anche per la loro scarsa qualità, a partire dal confuso horror The Piper (149.993 euro) al deludente Il punto di rugiada di Marco Risi (50.425 euro). Bene, invece, il dato del botteghino che ha registrato un positivo +1,4% su analogo week-end 2023.