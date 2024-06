La Cometa di Como. Una scuola rinascimentale di arte e mestieri

Una scuola che fa scuola. Ai 1300 studenti ma anche a professori ed esperti che arrivano in pellegrinaggio da tutto il mondo. La Cometa di Como colleziona premi e riconoscimenti prestigiosi. Nei giorni scorsi, è stato il ministro Giuseppe Valditara a tessere l'elogio di questo polo educativo che sta ripensando e rifondando l'istruzione tecnico professionale, negletta da decenni: «Io - ha spiegato Valditara - ho cambiato nome al ministero che ora si chiama dell'istruzione del merito. Bene, voi siete quelli che sono capaci di estrarre il talento che c'è in ogni ragazzo e insomma di spingere ciascuno a dare il meglio di se stesso». In particolare, fra i tanti percorsi individuati nell'arco di circa trent'anni da Erasmo Figini e dai suoi collaboratori, spicca il liceo artigianale e del design, una quarantina di giovani e un unicum nel nostro Paese. Con alcune caratteristiche di fondo: dare dignità alla formazione professionale che non può essere la serie b, ma il luogo in cui imparare mestieri antichi e ricercati, un tratto dell'eccellenza italiana sempre decantata e snobbata, trascurata, umiliata. Insomma, questo liceo cerca di colmare in concreto il ritardo clamoroso dell'Italia che a differenza di quel che accade in Francia non ha saputo contaminare il sapere umanistico e la tecnica, spingendo le mani e la manualità in un ghetto formativo. Qui si prova a invertire il trend e a cucire mondo del lavoro e della scuola. «Se è vero - ha spiegato Valditara - che un milione di posti di lavoro nel nostro paese non vengono coperti per la mancanza di qualifiche corrispondenti, è un delitto che la scuola non sia una fucina di talenti». Al liceo del design già al secondo anno partono gli stage presso affermati artigiani. E contemporaneamente è nata una collaborazione con la Francia, l'altra terra del lusso e del gusto. In Francia il Mobiliere National, uno dei partner dell'iniziativa, lavora da quattro secoli per la promozione delle arti decorative. A Como, dunque, si corre in avanti con iniziative a ventaglio: al Salone del mobile è stato presentato un manifesto, nato in accordo con la Fondazione Cologni dei mestieri d'arte, che dà la bussola culturale a questa realtà. Intanto, alla Cometa è stato attivato un nuovo canale di formazione: è iniziato, in forma sperimentale, il 4 più 2. I primi quattro anni alla Cometa, poi si passa al biennio a Cernobbio, dove Cometa ha creato con altri soggetti la Iath Academy, alta formazione Its in turismo e ospitalità.

«Vogliamo mettere l'uomo - riassume Figini con poche, folgoranti parole - al centro di ogni azione». È l'umanesimo dei mestieri, da apprendere sui banchi delle superiori. Ed è una scommessa su ogni ragazzo che varca il cancello di ingresso della Cometa.