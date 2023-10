Commedia e fantasy con Kim Novak strega ed Harry Potter

Il film più importante del fine settimana su Netflix è il thriller Pain Hustler - Il business del dolore (nel cast Emily Blunt, Chris Evans e Andy Garcia), con una madre single senza soldi che finisce per lavorare nel settore farmaceutico, dovendo scendere a compromessi con la legalità. Solo per i patiti della fantascienza è, su Prime Video, il poco riuscito 65 - Fuga dalla Terra, con Adam Driver nei panni di un astronauta che precipita su un altro pianeta. Drammatico è, su Sky Cinema, The Walk, dove un poliziotto, nel 1974, deve proteggere degli studenti neri che vanno con il bus a scuola, tra odio e razzismo. Il sabato della Tv non a pagamento inizia alle 12,04 su Iris, con un classico dei film di azione come Nikita, diretto da Luc Besson, con la Parillaud killer professionista. A episodi è, alle 15 su Rai Storia, Amori di mezzo secolo, del 1950, commedia che rilegge il sentimento più nobile declinandolo in anni diversi. Alle 15,37, su Rete 4, da non perdere è Un dollaro d'onore, il bel western con John Wayne alle prese con una banda di criminali. Del 1958 è, alle 17,30, su Rai Movie, Una strega in Paradiso, con Kim Novak (nella foto) che lancia un incantesimo a James Stewart. Per i bimbi, alle 21,10 Italia 1 propone I Croods 2. Domani, si parte alle 10,15 (Rai Movie) con il simpatico Totò, Peppino e le fanatiche. Gary Cooper e Audrey Hepburn sono i protagonisti della commedia Arianna, diretta da Billy Wilder (Rai Movie, ore 14). Domani sera, su Italia 1, alle 21,15 è per la famiglia Harry Potter e la pietra filosofale, primo film della saga con protagonista il famoso maghetto.