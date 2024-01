Commedia italiana grande protagonista in sala a inizio 2024

Se l'America piange per le scarse entrate del box office, il botteghino italiano ride. Merito della commedia italiana che, in questo mese di gennaio, ha supportato gli incassi complessivi ridando fiato alle speranze dei gestori delle sale.

Prima Siani, poi Pieraccioni e ora il duo de I soliti idioti (foto) hanno tutti avuto degli ottimi risultati. Non solo, ovviamente. Per capirsi, il film che è andato meglio nell'ultimo fine settimana è stato Povere creature!, il candidato agli Oscar che potrebbe vincere ben più di una statuetta. Il suo è stato un esordio da 1.989.973 euro che è ben al di sopra, ad esempio, dell'ultimo titolo diretto da Lanthimos (La favorita, che, nel 2018, partì con 1.075.375 euro). Molto bene anche il debutto de I soliti idioti 3 - Il ritorno che ha strappato biglietti per 1.943.860 euro. E completa il podio del week-end un altro film appena arrivato nei cinema, ovvero la commedia romantica Tutti tranne te, partita con un dato da 1.201.859 euro e, soprattutto, un'ottima media per sala.

Come abbiamo più volte scritto, il buon rendimento di una stagione cinematografica dipende non solo dalla tenitura dei titoli forti, ma anche da un ricambio settimanale in grado di dare man forte alle entrate in euro complessive, come capitato nell'ultimo fine settimana di gennaio. Sottotono, invece, il nuovo film di Maria Sole Tognazzi, ovvero il gradevole Dieci minuti, che si è piazzato settimo, ma con «solo» 285.171 euro. E veniamo ai dati generali. L'incasso del week-end è stato di 9.672.734 euro, superiore del 55,5% rispetto ad analogo periodo 2023 (fu di 6.225.288 euro).