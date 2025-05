Il Comune chiede 81 milioni per allungare la tranvia 7

Ascolta ora 00:00 00:00

Caccia ai fondi per allungare la metrotranvia 7 oltre l'ospedale Niguarda, fino a via Durando, con fermata davanti Politecnico Bovisa e vicino al futuro campus Bovisa-La Goccia con il «Parco del Gasometri». Il Comune presenterà domanda al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per accedere alle risorse destinate al trasporto pubblico di massa. La richiesta è corposa. La giunta Sala punta a reperire ottantuno milioni di euro per realizzare la tratta che dal pronto soccorso del Niguarda arriverebbe fino a via Durando, un percorso di circa due chilometri e mezzo. Mm ha già realizzato il piano di fattibilità tecnico economica (Pfte). Sarebbe un prolungamento del progetto della Metrotranvia Interquartiere Nord, che prevede già un percorso complessivo - principalmente in sede protetta - di 14 chilometri nella zona nord della città, in pratica collegherà la stazione M2 di Cascina Gobba (a est) alla stazione Fs Certosa (a ovest) toccando punti di interscambio strategici come la stazione di Bovisa, la M3 ad Affori, l'ospedale Maggiore con la tranvia 4 verso Seregno, la M5 a Bicocca, le Fs a Greco Pirelli e la M1 a Precotto.

Al momento è in esercizio solo la tratta tra viale Fulvio Testi e via Anassagora, sono in fase di completamento le due tratte (finanziate con fondi Pnrr per un totale di 86,3 milioni di euro) tra Cascina Gobba e il quartiere Adriano e tra via Fulvio Testi e il pronto soccorso Niguarda. Una tranvia veloce, quasi una «metropolitana leggera» in superficie, con 25 fermate, frequenza dei passaggi ogni cinque minuti e possibilità di trasportare almeno 2.400 passeggeri all'ora per direzione.

L'assessore alla Mobilità Arianna Censi spiega che i lavori dei due tratti già finanziati dal Pnrr «termineranno nel 2026, ed entreranno quindi in funzione collegando la fermata della metropolitana di Cascina Gobba con l'ospedale Niguarda. Se arriverà il finanziamento ministeriale potremo proseguire il tracciato, dando un servizio più efficiente di trasporto pubblico a dei quartieri che hanno avuto un aumento demografico importante negli ultimi anni». Si tratta, afferma, «di un finanziamento strategico con un impatto rilevante sul contesto urbano per la sua capacità di diminuire la congestione stradale e il relativo inquinamento: il progetto stima infatti, solo per questa parte, la riduzione di 100mila vetture sul medesimo percorso». La Bovisa si è trasformata già da anni con l'arrivo del Politecnico con il campus dedicato al design industriale e all'ingegneria aerospaziale, e ancora più studenti (e anche turisti) attirerà una volta completato il progetto firmato da Renzo Piano Building con l'ampliamento del campus e la realizzazione del polo dell'innovazione con servizi per le imprese, i cittadini, gli universitari.

Il deputato FdI Riccardo De Corato sottolinea che la giunta Sala «come ha dimostrato negli ultimi nove anni è capace solo di battere cassa e piangere miseria al governo, soprattutto al nostro di centrodestra.

Quando si è trattato di realizzare ideologiche e assurde piste ciclabili o di introdurre Area B o l'ultima maxi Ztl nel Quadrilatero della Moda non solo non si è confrontata con il governo ma ha sempre fatto solo di testa propria».