Barbara D’Urso riparte "Ballando"

La conduttrice nel cast dello show di Raiuno

E, alla fine, ce l'ha fatta Barbara D'Urso a riprendersi le telecamere. Ieri Milly Carlucci ha ufficializzato la sua partecipazione come concorrente a Ballando con le stelle. Non è un ritorno in tv da conduttrice di un programma di prima serata come era stato ipotizzato mesi fa (per uno show stile Carramba al venerdì su Raiuno), però è comunque un rientro molto importante e anche molto discusso, addirittura a livello politico. La presentatrice, dopo la burrascosa rottura con Mediaset avvenuta due anni fa, ha macinato amaro, passato mesi di grande frustrazione e delusione, ma non si è mai arresa all'idea di non essere più una reginetta della televisione. Così dopo vari tentativi con mamma Rai andati a vuoto, alla fine per lei è stato trovato un compromesso onorevole nel cast di Ballando. Che mica è dire nulla: è un impegno molto gravoso che comporta sforzi fisici non indifferenti per una signora di 68 anni.

In questi mesi, si è molto vociferato di sostegno da parte di esponenti leghisti per il suo ingresso nella tv pubblica e, addirittura, di richieste contrarie da parte di Mediaset come se Carmelita potesse mettere i brividi ai palinsesti di Canale 5. Più semplicemente, forse, si tratta di concorrenza televisiva: per la Rai quello di Barbarella è un nome che attrae pubblico sotto qualsiasi veste si presenti. Certo, se l'avessero messa alla guida del pomeriggio feriale e domenicale come è stata per tanti anni sull'ammiraglia Mediaset, magari ai vertici del Biscione non sarebbe parsa una cortesia, però da qui a decretare uno sgarbo terribile ce ne corre.

Comunque sia, l'autunno tv appare sempre più interessante, tra le sfide dei game dell'access prime time (Affari tuoi contro La ruota della fortuna) e quello tra Ballando con D'Urso e Tu sì que vales di Maria De Filippi.

E, certamente, l'ex signora di Pomeriggio 5 darà tutta se stessa per mostrare quanto vale ancora, se non addirittura per vincere la competizione e per tenera testa alla iena numero uno dello show Selvaggia Lucarelli. E, chissà, che per Barbarella non sia l'inizio di un ritorno pieno da conduttrice...

