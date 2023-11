Cortellesi a caccia di record e pure su Netflix vincono le donne

Quanto piacciono Paola Cortellesi (foto) e il suo C'è ancora domani al pubblico italiano. In meno di due settimane, il film ha infranto il muro dei 7 milioni, con un totale di 7.031.798 euro. Nel primo fine settimana di novembre, per dire, «nostra signora degli incassi» ha strappato biglietti per 3.514.323 euro, con un notevole +111% rispetto al week-end del debutto. Sicuramente, già da oggi potrebbe scavalcare Il grande giorno, con Aldo, Giovanni e Giacomo, che finì la corsa a 7.236.631, diventando, così, il titolo italiano più visto nel dopo pandemia. Al momento, gli spettatori sono stati 989.267 e non dovrebbe mancare molto a superare la quota di 1.022.015 del Trio. Insomma, la «Cortellesimania» non accenna a frenare, grazie al meritato passaparola. Quale attrice italiana (e forse anche attore), del resto, ha ancora questa forza di richiamo nelle sale? A parte la Cortellesi, probabilmente, nessuno/a. Neanche l'ormai onnipresente Favino che ritroviamo al terzo posto con il bel Comandante, film che rende omaggio all'eroismo di Salvatore Todaro, medaglia d'oro al valor militare. Al debutto, il titolo ha portato a casa, nel fine settimana, 1.074.800 euro (che sono, però, 1.703.414, considerando che è uscito lo scorso lunedì). Lo precede un horror, Five Nights at Freddy's, secondo con 2.623.858 euro, a testimonianza di un botteghino rivalutato che, da giovedì a domenica, ha incassato 10.151.776 euro (+109,93% rispetto al 2022). E su Netflix, chi comanda? Un altro film con protagoniste donne. Si tratta del bel action francese Le ladre con Mélanie Laurent e Adèle Exarchopoulos. Uomini, insomma, fate strada all'onda del Girl Power.