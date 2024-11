5 ottobre, resta ai domiciliari il 24enne arrestato: la Digos deposita nuovi filmati

Guerriglia del 5 ottobre 2024 a Roma | Foto di repertorio

Tiziano Lovisolo, il 24enne arrestato a Roma per gli scontri di piazza del 5 ottobre, deve rimanere agli arresti domiciliari. È quanto ha stabilito il giudice, rinviando l'udienza al 2 dicembre. Per lui le accuse sono di aggressione, lesione e resistenza a pubblico ufficiale, reati per i quali sta rischiando una condanna fino a 4 anni di reclusione. " In mattinata non è stata fatta nessuna attività processuale perché gli agenti della Digos hanno depositato nuovi documenti video ", ha fatto sapere al quotidiano locale Ducato lo studio dell’avvocato Caterina Calia che difende il 24enne.

Proprio in considerazione dell'analisi di quei video, il giudice ha deciso di rinviare l'udienza di qualche settimana, anche in considerazione del fatto che la difesa di Lovisolo ha a sua volta depositato nuovi documenti facenti parte di una contro-inchiesta realizzata da una Ong con sede in Francia. Si tratterebbe di un rendering in 3D dei fatti del 5 ottobre che sarebbe " basato su un’analisi approfondita dei video che vanno a smentire la versione dei fatti presentata dagli agenti ". Così spiega la Ong che si è impegnata a effettuare la ricostruzione per scagionare Lovisolo, unico tratto in arresto delle migliaia di persone presenti quel pomeriggio in cui la zona di Ostiense di Roma è stata trasformata in un campo di guerriglia civile dagli antagonisti.