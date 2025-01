Accoltellò il poliziotto a Lambrate: marocchino condannato a 12 anni di carcere

Ascolta ora 00:00 00:00

La pena per aver accoltellato quasi a morte un poliziotto, averne ferito altri due e alcuni passanti, aver attentato alla sicurezza dei trasporti, false attestazioni sull'identità e aver avuto con sé un coltello è di 12 anni e 2 mesi. Questa è la condanna inflitta dal gup di Milano Silvia Perrucci a Hasan Hamis, il 37enne che nella notte tra l'8 e il 9 maggio, alla stazione di Lambrate a Milano, tentò di uccidere l'agente Christian Di Martino, che si salvò solamente grazie alla bravura del trauma team dell'ospedale Niguarda di Milano. I suoi legali hanno scelto per lui il trito abbreviato.

La gup ha condannato Hasan Hamis anche all'espulsione dall'Italia dopo aver scontato la pena e al pagamento immediato di una provvisionale da 5mila euro. " Non possiamo dirci soddisfatti, perché Di Martino andrà in giro tutta la vita con un rene solo e non essendo prevista la copertura assicurativa non prenderà un euro essendo l'imputato nullatenente ", ha commentato l'avvocato del poliziotto, Massimo Del Confetto. L'ispettore sta bene, ha spiegato il legale, " spera di rientrare nel servizio attivo di polizia. La questione non è essere soddisfatti o meno della pena, perché comunque nessuno restituirà la dignità della vita al mio cliente ".

Ma c'è un nodo che l'avvocato di Di Martino ci ha tenuto a chiarire. " Non esiste alcuna tutela patrimoniale per gli accadimenti durante il servizio ", ha concluso il legale. Di diverso avviso le dichiarazioni del legale di Hamis, Tiziana Bacicca: " Ci riteniamo soddisfatti, chiaramente aspettiamo le motivazioni per valutare se fare impugnazione ". La pena inflitta dal gup è inferiore rispetto a quella richiesta dalla pubblica accusa, ossia 13 anni e 4 mesi di reclusione, anche perché il marocchino era già noto alle forze dell'ordine con altri alias e con precedenti per reati contro le persone, il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato era presente in aula ma, com'è suo diritto fare, ha chiesto di non essere ripreso e fotografato.

Ora si attende il procedimento in sede civile, dove probabilmente si andrà per discutere ilchiesto dalla difesa del poliziotto per i danni subiti. Tuttavia, essendo il marocchino nullatenente, è difficile che si arrivi a un esito positivo.