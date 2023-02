Accoltellò sei persone nel centro commerciale. "Capace di intendere e volere"

" Capace di intendere e volere ". Lo si legge nelle conclusioni della perizia psichiatrica disposta dal gip di Milano Patrizia Nobile per Andrea Tombolini, il 46enne che accoltellò sei persone, uccidendone una e ferendone due in modo grave, nel supermercato Carrefour, all'interno del centro commerciale Milanofiori di Assago (Milano), il 27 ottobre 2022. Stando a quanto riporta l'Ansa, nei prossimi giorni, il pm inoltrerà al gip la richiesta di processo con rito immediato.

Lo scontro a colpi di perizie

Secondo i periti incariti dalla Procura, Andrea Tomboli sarebbe stato " in grado di intendere e volere " al momento dei fatti. Oggi, come ultimo passaggio nella fase delle indagini, coordinate dal pm Paolo Storari e condotte dai carabinieri, è stata discussa davanti al gip di Milano Patrizia Nobile la perizia psichiatrica, disposta in precedenza dallo stesso giudice. Il collegio dei consulenti, di cui fa parte anche lo psichiatra e crimologo forense Marco Lagazzi, ha stabilito che il 46enne era lucido quando si scagliò con un coltello contro sei persone (tutte vittime scelte a caso). Diversa, invece, la posizione dei periti incaricati dall'avvocato Daniele Frigione, legale dell'indagato, per una consulenza difensiva. Secondo gli esperti, Tombolini sarebbe affetto da una forma di schizofrenia e la sua capacità di intendere era grandemente scemata quando seminò il panico nel centro commerciale. In aula, questa mattina, c'era l'avvocato Marco Dallavalle, che assiste il padre di Luis Fernando Ruggieri, il dipendente del supermercato ucciso, e anche un collega rimasto ferito. Presente anche il legale del calciatore del Monza Pablo Marì, pure lui parte offesa. Il processo si celebrerà in Corte d'assise e, qualora al 46enne non dovesse essere riconosciuto il vizio di mente, potrebbe rischiare l'ergastolo.

L'aggressione nel centro commerciale