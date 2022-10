Milano, terrore al centro commerciale di Assago: uomo accoltella 4 persone

Quattro persone sono rimaste ferite dopo un'aggressione accaduta all'intero del centro commerciale di Assago (Milano), in via Milanofiori, da parte di un uomo che, secondo quanto riferito dai carabinieri, sarebbe stato bloccato. I feriti, le cui condizioni sono gravi, tanto da aver richiesto l'intervento dell'elisoccorso, sarebbero stati colpita da un'arma bianca. I militari stanno ricostruendo la dinamica. Al momento, non è chiaro se tratti di una lite o del gesto di uno squilibrato. Tra i feriti anche il calciatore del Monza Pablo Mari.

L'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle ore 19 di oggi, all'interno del centro commerciale Milanofiori ad Assago. Sul posto sono presenti i carabinieri di Corsico e il personale del 118. Tre sono le persone gravi. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo armato di coltello sarebbe entrato nel centro commerciale e avrebbe cominciato a colpire i presenti. " Ora che siamo lontane siamo più tranquille ma eravamo veramente terrorizzate, non capivamo cosa succedeva, vedevamo gente scappare in lacrime ", ha detto una ragazza che era presente all'interno del centro commerciale. Il fermato pare sia un uomo di 46 anni di nazionalità italiana, che sarebbe affetto da problemi psichici. Allo stato attuale si esclude l'ipotesi terrorismo.