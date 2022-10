"Incensurato e depresso". Chi è l'uomo che ha accoltellato 6 persone al centro commerciale

L'uomo che giovedì nel tardo pomeriggio ha aggredito con un coltello 6 persone, di cui una è morta, all'interno dell'ipermercato Carrefour del centro commerciale Milanofiori di Assago è stato immediatamente fermato dai clienti del negozio, che l'hanno poi consegnato ai carabinieri di Assago intervenuti sul posto. Gli inquirenti che indagano sull'aggressione hanno escluso fin da subito l'ipotesi che dietro potesse esserci un attentato di matrice estremista.

L'uomo, la cui identità non è stata ancora nota, è un 46enne italiano incensurato. L'uomo sarebbe entrato all'interno del centro commerciale disarmato e avrebbe poi afferrato un coltello da un espositore per colpire chiunque avesse intorno.Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe in cura da un anno per una forte crisi depressiva.

Ancora non si conoscono le cause del folle gesto, l'uomo è sotto interrogatorio da parte delle forze dell'ordine. " Sono scioccato da quanto accaduto. Mi stringo intorno alle vittime, colpite da quello che sembra essere stato il folle atto di uno squilibrato, e alle loro famiglie. È un episodio di una gravità inaudita, che testimonia in maniera lampante come a Milano e nel suo hinterland si sia ormai oltrepassato ogni limite ", ha dichiarato Romano La Russa, assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia.

Le indagini ono state affidate al pm Paolo Storari, che si è immediatamente recato sul posto. Con un post su Facebook è intervenuto anche il governatore Attilio Fontana: " Una serata amara quella di oggi per la Lombardia per quanto accaduto al Centro Commerciale Milanofiori di Assago. L'abbraccio forte di tutti lombardi giunga alla famiglia del dipendente del supermercato che purtroppo ha perso la vita in seguito alle ferite inflittegli durante l'agguato ".