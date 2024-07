Agrigento, condanna definitiva per l'agente che uccise figlio con 14 colpi pistola

Ascolta ora 00:00 00:00

Arriva la condanna in via definitiva per l'ex agente Gaetano Rampello, che si trovava già agli arresti domiciliari per l'omicidio del figlio Vincenzo Gabriele Rampello, assassinato l'1 febbraio del 2022. Subito dopo la sentenza, l'uomo è stato tradotto dietro le sbarre del carcere.

La vicenda

La mattina del 1 febbraio 2022 padre e figlio si erano incontrati in piazza Progresso a Raffadali (Agrigento). A quanto pare fra i due i raporti erano tesi e, in quella circostanza, il 24enne avrebbe chiesto 30 euro al genitore. Stando alle dichiarazioni fornite dall'imputato ai giudici, il giovane lo avrebbe assalito e per tale ragione lui avrebbe estratto la pistola e fatto fuoco, colpendo il figlio alle spalle. Nessuna esecuzione, come avevano inzialmente pensato gli inquirenti. A uccidere il ragazzo era stato il padre, al culmine dell'ennesima lite.

Gaetano Rampello, ex assistente capo coordinatore della polizia, si era quindi consegnato a una pattuglia dei carabinieri, confessando quanto fatto. L'uomo aveva poi dichiarato agli inquirenti di aver esploso 14 colpi di pistola, usando l'arma d'ordinanza. Rampello aveva poi aggiunto che il figlio, un soggetto violento, era affetto da disturbi psichici e non esitava a picchiarlo per estorcergli denaro con la forza.

A inzio dello scorso anno, il 59enne era stato condannato in primo grado a 21 anni di reclusione dalla Corte di assise di Agrigento. Poi, a dicembre dello stesso anno, l'ex agente si era visto ridurre la pena, e da 21 anni era passato a 9 anni e 4 mesi. Non solo. Nei suoi confronti era scattata la misura degli arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico.

La nuova condanna

Nel corso della giornata di oggi, lunedì 15 luglio, arriva la notizia della condanna in via definitiva.

Confermati 9 anni e 4 mesi per Gaetano Rampello, accusato dell'omicidio del figlio Vincenzo. L'uomo è stato accompagnato in, dove sconterà la pena e resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.