Amoroso presidente della Consulta: "Il Parlamento intervenga sui Lep"

Giovanni Amoroso è il nuovo presidente della Corte costituzionale. La sua elezione è avvenuta questa mattina all'unanimità. Eletto alla Consulta dai magistrati di Cassazione il 26 ottobre 2017, Amoroso è vicepresidente della Corte dal 12 dicembre 2023 e, dal 21 dicembre scorso, dopo la fine del mandato di Augusto Barbera, è stato presidente facente funzioni. Il suo mandato alla Corte terminerà nel novembre 2026, quando scadrà il suo mandato di nove anni. Vicepresidenti sono stati eletti i giudici Luca Antonini (laico in quota Lega) e Francesco Viganò.

Nel suo curriculum si segnalano la nomina a consigliere di Cassazione nel 2000, il passaggio alle Sezioni Unite civili come consigliere e poi come Presidente di sezione, infine coordinatore nel 2015. Nel frattempo Amoroso è stato coordinatore della segreteria scientifica della Commissione ministeriale presieduta dal professor Giuseppe Tarzia per la revisione del codice di procedura civile a metà degli anni Novanta, giudice tributario e presidente di sezione della Commissione tributaria provinciale di Roma. All’estero ha collaborato con le Corti costituzionali europee ma anche di Marocco e Bosnia-Erzegovina. Ha insegnato neĺle università di Macerata, Bari Lum e della Campania.

“Il legislatore intervenga e ridetermini i criteri per l'individuazione dei Lep", ha detto Amoroso ai cronisti nel suo primo intervento da presidente della Corte costituzionale, rispondendo ad una domanda sull'Autonomia e sul quesito bocciato perché inammissibile. "C'è da ricostruire questo punto, che è da base a tutto l'impianto della legge, per l'attribuzione di specifiche funzioni di materia”.

Il neo presidente si rivolge anche al Parlamento perché nomini i quattro giudici vacanti.

"L'auspicio è che il collegio della Corte sia reintegrato nel suo plenum quanto prima, c'è da augurarsi che ci sia l'elezione dei giudici ancora mancanti. La Corte però non è menomata per il fatto che ha lavorato in 11 perché lo prevede la legge".