Askatasuna, confermate le condanne dei 18 militanti ma cade l'associazione a delinquere

Processo terminato per Askatasuna: sono 18 i condannati in primo grado del centro sociale di Torino. I giudici hanno però assolto gli imputati dall'accusa di associazione per delinquere "perché il fatto non sussiste". Da questa mattina, un centinaio di persone è assembrato all'esterno delll tribunale con striscioni e bandiere per protestare contro la condanna degli esponenti di Askatasuna. Sulla recinzione del tribunale è comparsa anche una scritta: " Se vi prendete la ragione agiremo in torto ". Una vera e propria minaccia che fotografa perfettamente il clima di tensioni di queste ore in un tribunale blindato e con stringenti controlli sia all'interno che all'esterno. Le pene inflitte dai giudici variano dai 4 anni e 9 mesi ai 5 mesi di reclusione per singoli episodi. La procura aveva chiesto condanne per un totale di 88 anni di carcere.

All'uscita dal palazzo di Giustizia, i militanti condannati sono stati accolti con lunghi applausi e slogan, che sono stati sentiti anche in Aula subito dopo la lettura del dispositivo. Gli esponenti del centro sociale erano imputati per una quindicina di azioni contro i cantieri del Tav in Valsusa e durante manifestazioni a Torino avvenute fra il 2019 e il 2021. In tribunale c'erano anche alcuni esponenti di Avs, tra i quali il vicecapogruppo di Avs alla Camera, Marco Grimaldi, la capogruppo di Avs in Piemonte, Alice Ravinale, e la capogruppo di Sinistra ecologista al Comune di Torino, Sara Diena. Grimaldi, subito dopo la sentenza, ha voluto sottolineare, rivolgendo un messaggio politico alla Regione Piemonte, che " il percorso di cogestione sarebbe andato avanti ugualmente anche se l'esito di questo processo fosse stato negativo. Ma l'associazione per delinquere non c'è e, quindi, penso anche che chi finora si è opposto strenuamente potrebbe iniziare a cambiare idea ". Tuttavia, la legge regionale impedisce di intraprendere il percorso per i beni comuni per quegli edifici che risultano occupati entro 5 anni.

Andrea Bonadonna, attivista No Tav e del centro sociale Askatasuna, imputato insieme ad altri militanti, all'uscita dall'Aula ha dichiarato che " anche se siamo emotivamente un po' provati, ci preme sottolineare che questa è soltanto una tappa della nostra battaglia, non solo come

imputati, ma in generale come quella parte di Torino che da sempre lotta". Subito dopo la sentenza, è partito ilper le strade di Torino, accuratamente attenzionato dalle forze dell'ordine.