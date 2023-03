Assolto dallo stupro perché "lei era sbronza". Ma il processo è da rifare

" Non voglio! Che ca*** stai facendo? ". Sarebbero state queste le parole pronuciate dalla vittima quando, nel bagno di un locale del centro di Torino, il presunto aggressore tentò di abbassarle i pantoli per toccarla nelle parti intime. Ma i giudici della Corte di Appello del capoluogo piemontese decretarono che non ci fu alcuno stupro decidendo di assolvere l'imputato con queste motivazioni: " Non si può affatto escludere che al ragazzo, la giovane abbia dato delle speranze, facendosi accompagnare in bagno, facendosi sporgere i fazzoletti, tenendo la porta socchiusa, aperture lette certamente dall’imputato come un invito a osare. Invito che l’uomo non si fece ripetere, ma che poi la ragazza non seppe gestire, poiché un po’ sbronza e assalita dal panico ". Ieri, giovedì 2 marzo, la Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio: il processo è da rifare.

Il processo

Come ben spiega il Corriere.it, il presunto aggressore era stato processato con rito abbreviato. In primo grado, come da richiesta del pm Fabiola D'Errico, fu condannato a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni. In secondo grado, invece, la sentenza venne annullata perché secondo i giudici " la ragazza era sbronza ". Oltre al racconto della vittima che, secondo il gup, era stato reso con " dichiarazioni reiteratamente ribadite con costanza, precisione e coerenza, oltre che in sintonia con le ulteriori risultanze acquisite ", c'era anche la zip strappata dai pantaloni di lei. Un dettaglio che la corte di Appello aveva valutato così: " L’unico dato indicativo del presunto abuso potrebbe essere considerato la cerniera rotta, ma l’uomo non ha negato di aver aperto i pantaloni della giovane, ragione per cui nulla può escludere che sull’esaltazione del momento, la cerniera, di modesta qualità, si sia deteriorata sotto forzatura ". Il giovane era stato assolto perché " il fatto non può essere inteso come inequivocabilmente deponente in senso accusatorio dalla Procura generale ".

Il presunto stupro