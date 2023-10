Tre indagati per la strage di Mestre. C'è anche l'ad della società dei bus

Sono tre le persone indagate nell’inchiesta della procura di Venezia sulla strage del bus di turisti stranieri precipitato da un cavalcavia a Mestre, costata la vita a ventuno passeggeri. Sono finiti nel mirino dei giudici inquirenti due dipendenti del Comune di Venezia e l’amministratore delegato de “La Linea”, la società che gestisce il servizio di navetta per cui lavorava l'autista deceduto, Alberto Rizzotto.

Gli accertamenti tecnici

Saranno disposti gli accertamenti tecnici utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti accaduti il 3 ottobre 2023; in particolare verrà effettuato l'esame della strada e delle barriere presenti sul luogo del sinistro e sarà valutata l'idoneità delle stesse. L'iscrizione sul registro degli indagati, in ogni caso, è un atto dovuto per permettere a queste persone di partecipare alla consulenza tecnica e dunque di difendersi; non un'anticipazione di responsabilità, quindi, in questa fase tutta ancora da accertare.

L’indagine

A darne notizia sono Il Gazzettino e il Corriere. I primi iscritti nel registro degli indagati sono: Massimo Fiorese, amministratore delegato dell’azienda privata di trasporti, Alberto Cesaro e Roberto Di Bussolo. Questi ultimi due sono rispettivamente il dirigente comunale del settore viabilità e mobilità per la terraferma e il funzionario per la manutenzione della viabilità stradale. Nei loro confronti il pubblico ministero Laura Cameli ha ipotizzato i reati di omicidio stradale, omicidio colposo plurimo, lesioni personali stradali gravi o gravissime e lesioni personali colpose. Sull'altro fronte dell'indagine si resta in attesa dei risultati dell'autopsia dell'autista del bus. Sarà importante capire se Alberto Rizzotto ha avuto un malore per ricostruire la dinamica dell'incidente. Si va avanti anche sulle verifiche dello stato di conservazione del cavalcavia, che è danneggiato e degradato in più punti.

Le condizioni dei feriti

La regione Veneto, intanto, ha reso noto che alcune delle persone rimaste coinvolte nell'incidente di martedì scorso a Mestre hanno lasciato gli ospedali dove erano ricoverate. Si tratta della giovane francese di 21 anni che è stata trasferita presso la struttura sanitaria di Strasburgo, città di origine. È già stato programmato, inoltre, il trasferimento all'estero dei due fratellini tedeschi, di 4 e 13 anni, che raggiungeranno l'ospedale di Lipsia per essere avvicinati ai loro familiari.

I casi più critici

All'ospedale di Padova resta molto critica la situazione della donna spagnola di 52 anni. Nello stesso nosocomio è ricoverata anche la bimba ucraina di 4 anni. La sua situazione, seppur critica, viene giudicata stabile. Continua a migliorare, invece, la donna ucraina di 29 anni. Per i tre pazienti ucraini all'ospedale di Mestre il decorso continua a essere regolare. La giovane tedesca di 27 anni, infine, risulta stabile: sarà sottoposta a un intervento di stabilizzazione vertebrale".