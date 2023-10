Incidente bus Mestre, il dolore del papà sopravvissuto: "Ho visto mia figlia morire"

" Sento di aver avuto un angelo custode che mi ha salvato la vita ". Nico V., 28enne tedesco, è una delle 15 persone sopravvissute al terribile incidente del bus precipitato dal cavalcavia a Mestre martedì sera. Nello schianto è morta la figlioletta di 17 mesi, Charlotte Nima, mentre la moglie, Maike Annabel, si trova ricoverata in terapia intesiva. " Ho questa ferita alla testa, molte botte e mi fa male il braccio destro. Ma almeno io sono qui ", racconta l'uomo in un'intervista al Corriere della Sera.

Il dolore: "Ho visto mia figlia morire"

Nico ha lasciato l'ospedale dell'Angelo di Mestre seduto su una sedia a rotelle. Oltre ai familiari, all'uscita del nosocomio c'erano ad attenderlo anche l'avvocato Silvia Trevisan, il legale che ha ingaggiato per seguire l'evoluzione sulle indagini della tragedia, e il console onorario tedesco Paola Nardini. Il 28enne, scampato miracolosamente all'incidente, proseguirà le cure in Germania. Due giorni fa è sceso all'obitorio dell'ospedale per salutare, un'ultima volta, la sua bimba. L'ha presa in braccio: " L'ho salutata, - racconta - ma purtroppo oggi non può tornare con me. Non so ancora quando concluderanno le pratiche per riportare a casa la sua salma. Intanto i medici italuano stanno decidendo quando sarà possibile trasferire la mia compagna in un ospedale tedesco ".

L'incidente

Il 28enne e la sua compagna, con anche la figlioletta di 17 mesi, erano venuti in Italia per qualche giorno di vacanza. Martedì pomeriggio sono saliti a bordo del bus che dal Tronchetto avrebbe dovuto riportarli al camping "Hu"di Marghera: " Ricordo poco del viaggio. - dice il giovane - Siamo saliti sul bus e ci siamo sistemati sui sedili. La mia compagna era di fronte, con il volto rivolto verso di me e teneva Charlotte in braccio. Ma dell'incidente non ricordo quasi nulla. Ogni tanto mi compaiono nella mente delle immagini, vedo delle persone, e ricordo l'interno del bus ma non so dire se fosse già precipitato o no. Quel che so per certo è che ho chiuso gli occhi e li ho riaperti in un letto d'ospedale ".

"Ho paura di sapere la verità sulla strage"