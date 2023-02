"Quel c... di avvocato va rinchiuso". E Corona finisce di nuovo nei guai

" Quel c... di avvocato va rinchiusa e radiata dall'albo ". Fabrizio Corona non è di certo nuovo a sproloqui in tv e fuori dalla tv. Eterno provocatore e parecchio affezionato alla sua immagine di bello e dannato, già condannato più volte anche in modo severo, sembra che non riesca a stare lontano dalle aule di giustizia. Tornerà in via Freguglia a Milano il 15 luglio, davanti alla settima sezione, ancora una volta a processo per diffamazione a mezzo stampa. A mandarlo a giudizio con citazione diretta, è stata la procuratrice aggiunta Letizia Mannella.

Lo aveva denunciato la storica legale della sua ex moglie Nina Moric, l'avvocata Solange Marchignoli, ultimamente alla ribalta mediatica per avere difeso Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio della figlioletta. Lo sproloquio di Corona è avvenuto nel corso di una puntata di "Live non è la D'Urso", andata in onda in prima serata in piena pandemia, ovvero il 18 ottobre 2020.

Si comprende umanamente lo stato d'animo dell'ex re dei paparazzi, visto l'argomento oggetto della discussione, ovvero la causa matrimoniale e la gestione del figlio. Ma stavolta Corona non si è proprio tenuto. " Quell'avvocato va rinchiusa e radiata dall'albo... quell'avvocato è Solange Marchignoli ". Alle offese pronunciate in tv e anche in una diretta su Instagram, Corona ha persino fatto seguire dei messaggi in chat su whatsapp: " Ho capito che sei più falsa di Nina...ora divento cattivo, procedi pure a fare le sue follie... ".

L'avvocato Marchignoli non ha aspettato nemmeno 24 ore: il giorno dopo si è recata al commissariato di polizia di Milano Scalo Romana e ha depositato una corposa querela. I soldi sono da tempo oggetto di discussione tra gli ex coniugi - che una volta erano una coppia da più di una copertina - tanto che sono stati al centro di un litigio avvenuto proprio nella casa dell'ex top model croata, nell'aprile scorso, e in seguito al quale sono anche intervenuti i carabinieri. Questi ultimi lo hanno anche denunciato per la violazione delle prescrizioni che gli erano state imposte per via delle sue condanne.