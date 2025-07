"Pronti a tutto". Perché i cugini di Saman restano in carcere

Sarebbero “ pronti a tutto ", individui che non avrebbero “ nulla da perdere ". Così il tribunale del Riesame dipinge i cugini di Saman Abbas che sono stati condannati all’ergastolo in secondo grado, motivando così la decisione della custodia cautelare nell’attesa della fine dell’iter giudiziario.

Ikram Ijaz e Noman Hulaq restano quindi in carcere perché, credono i giudici, soggetti a pericolo di fuga. “ La condanna all’ergastolo ha cambiato la prospettiva degli imputati, diminuendo notevolmente le aspettative di un esito favorevole del processo. Noman Ul Haq e Ikram Ijaz hanno già dimostrato di possedere la spregiudicatezza e la concreta capacità di darsi alla fuga. Dunque è altamente probabile che, se rimessi in libertà, anche con obblighi, si rendano irreperibili ”, scrive, come riporta Il Resto del Carlino, il Riesame, che ha respinto il ricorso dei due uomini - che comunque potranno ricorrere in Cassazione - e accolto invece la richiesta della procura generale di Bologna.

Saman Abbas era scomparsa la notte successiva al 30 aprile 2021 da Novellara. Il 7 maggio successivo i due cugini si erano allontanati anche loro dal centro emiliano, dapprima cercando ospitalità da parenti a Milano, invano, poi incontrando Danish Hasnain, zio di Saman che già si era spostato subito dopo la scomparsa della giovane. Ikram Ijaz era stato fermato in Francia a fine maggio, Danish era stato catturato a Parigi a ottobre 2021, mentre Noman Hulaq era stato individuato e tradotto in Italia a febbraio 2022 in Spagna: per loro erano stati spiccati ordini d’arresto europeo dato che le indagini avevano rivelato subito che si trovassero in area Schengen.

A novembre 2022 Danish avrebbe inoltre condotto la polizia penitenziaria nel luogo dell’occultamento del corpo della nipote, a poche centinaia di metri dalla casa di Novellara in cui gli Abbas vivevano e lavoravano. Lo zio ha ricevuto una condanna a 14 anni in primo grado, poi innalzata a 22 anni in appello. I cugini erano stati assolti in corte d’assise e condannati all’ergastolo in appello. La pena dell’ergastolo era stata comminata in entrambi i gradi di giudizio anche al padre di Saman Shabbar Abbas e alla madre Nazia Shaheen.

Per Ikram Ijaz e Noman Hulaq, le difese - rispettivamente i legali Mariagrazia Petrelli e Luigi Scarcella - avevano sostenuto che non sussistesse il pericolo di fuga. Stando alla loro tesi, gli imputati avrebbero avuto paura di essere interrogati sulla morte di Saman, e di non essere in grado di rispondere anche a causa della loro scarsa conoscenza della lingua italiana. Ma per il Riesame, “ sono entrati nel novero di quei soggetti che ‘non hanno nulla da perdere’ e che dunque sono pronti a tutto pur di sottrarsi al carcere a vita ”.

Non solo: i giudici pensano ci possa essere un ulteriore pericolo di recidiva.

Si sono posti a disposizione dei congiunti per vendicare il disonore arrecato alla famiglia di Saman, colpevole di essersi allontanata dai dettami religiosi musulmani e dalla tradizione pakistana. Tale situazione potrebbe ripresentarsi ed è probabile che entrambi risponderebbero positivamente a una richiesta di ausilio nella realizzazione di altri gravi delitti, spinti dalle medesime logiche

”, scrivono.