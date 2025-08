Caso Bova, Rocio chiede l'affido dei figli e sceglie l'avvocato di Francesco Totti

Le indagini della procura di Roma sui messaggi di Raoul Bova a Martina Ceretti sono in corso con il supporto della polizia postale. Il fascicolo, aperto contro ignoti, è per l'ipotesi di reato di tentata estorsione in relazione ai messaggi ricevuti dall'attore da un utente ancora sconosciuto che lo informava della pubblicazione degli scambi con la modella, a meno che lui non fosse intervenuto. Inoltre, assistito dall'avvocato Annamaria Bernardini De Pace, Bova ha provveduto a depositare l'esposto al Garante della Privacy contro la diffusione degli audio e delle chat rubate. Lo stesso avvocato, sua ex suocera, lo segue anche nella causa civile relativa all'affidamento dei figli avuti con la ex compagna Rocio Munoz Morales.

Secondo il Corriere della sera, l'attrice spagnola si sarebbe già rivolta al suo avvocato per chiedere un ricorso al Tribunale civile di Roma per l'affido e il mantenimento delle bambine. Stando alla ricostruzione fatta dal quotidiano di via Solferino, Rocio avrebbe saputo della relazione di Bova con la modella quando ne è venuto a conoscenza il resto del Paese e avrebbe avuto un sussulto. La loro storia è iniziata ufficialmente nel 2013 ma i due si conoscono dal 2011, quando hanno lavorato assieme sul set del film immaturi e l'attore era ancora sposato con Chiara Giordano, figlia dell'avvocato De Pace. Le ricostruzioni recenti fatte dagli avvocati di Bova riferiscono che l'attore e la compagnia erano separati da tempo ma Rocio ha smentito tutto, negando che tra loro ci fosse una separazione in atto.

Ora l'attrice spagnola si è rivolta all'avvocato Antonio Conte per questa causa: non un legale qualunque ma lo stesso professionista al quale si è affidato Francesco Totti nella sua separazione da Ilary Blasi. Alcune fonti sentite dal Corriere della sera avrebbero dichiarato che fino a maggio di quest'anno i due avrebbero condotto una regolare vita di coppia con i normali alti e bassi di una relazione stabile ma pur sempre insieme e sotto lo stesso tetto. Ora che l'attrice ha deciso di andare fino in fondo ci sarebbero anche altri comportamenti di Bova che potrebbero venire alla luce ed è pronta anche a querelare chiunque abbia messo in dubbio la sua condotta. Il caso Bova ha messo nuovamente in luce i rischi della società moderna, dell'iper connessione e dell'uso sbagliato dei social network.

" Non mi piacciono gli sputtanamenti, i social secondo me servono per far capire, raccontare, far vedere, anche per svagarsi.

Viviamo in un momento schifoso e sentire gli audio di Raul Bova o vedere quei due poveretti sputtanati al concerto dei Coldplay, per me è un momento di. Sputtanare in piazza e mettere in piazza questioni private è una barbarie. Aver sbagliato, avere l'amante è un problema tuo", ha dichiaratoalla festa della Lega Romagna a Cervia.