"Sono una divorzista, non una str...". L'avvocato Bernardini De Pace al fianco di Raoul Bova

Raoul Bova ha depositato questa mattina il reclamo al Garante della Privacy per la diffusione dei messaggi e degli audio rubati, che sono poi diventati virali sui social e al centro di un caso che va ben oltre il gossip. A seguire l'attore, direttamente e indirettamente, in questa triste vicenda fatta di presunti tentativi di ricatto e violazione della privacy è l'avvocato Annamaria Bernardini De Pace, ex suocera dell'attore che in passato seguì il divorzio di sua figlia Chiara Giordano da Bova. " Oltre ai ricatti, nel momento in cui quelle chat e quegli audio sono stati diffusi vengono commessi altri reati, che hanno giustificato il nostro ricorso al Garante. Tutta questa storia è comunque una vicenda vergognosa, nella quale Roul si è comportato da persona per bene, che ha deciso di denunciare anziché pagare come fa la maggior parte dei personaggi famosi allo scopo di difendere il danno reputazionale. Lui invece ha denunciato nonostante fosse consapevole di questo rischio ", ha spiegato il legale all'Ansa.

Bernardini De Pace segue anche le questioni relative all'affidamento dei figli avuti con l'ex compagna Rocio Munoz Morales e ha rivelato che l'attore le ha telefonato " spiegando quanto era accaduto e chiedendomi 'Mi aiuti?'. Così gli ho consigliato intanto un buon penalista, dal quale ha scelto di farsi assistere. Bova e mia figlia non sono più uniti come coppia ma lo sono come genitori. E poi io sono una divorzista, non sono una stron... ". L'avvocato, che lo definisce " un uomo perbene ", si è detto anche orgoglioso del comportamento di Bova, " cioè del fatto che ha denunciato quei ricatti. Del resto non a caso ha interpretato come attore il ruolo del capitano Ultimo per tanti anni " e a chi le ha chiesto come stesse l'attore ha risposto che " ha la coscienza in pace, perché sa di aver fatto la cosa giusta: non pagare ".

A proposito del ricorso contro il Garante della Privacy, l'avvocato Bernardini De Pace ha spiegato di aver " detto al Garante di procedere contro Corona, contro Ryanair, il Torino e il Napoli calcio ".

La procura di Roma ha già ricevuto l'informativa da parte della polizia postale riguardo i messaggi ricevuti dall'attore e provenienti da un'utenza spagnola sulla quale si stanno approfondendo gli accertamenti per capire chi possa esserci dietro. Nessuno è stato ancora iscritto nel registro degli indagati e il fascicolo con l'ipotesi di reato di tentata estorsione è per ora contro ignoti.