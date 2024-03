"Ancora rischio di fuga". Il tribunale nega i domiciliari a Salis

"Mostratemi in manette e catene". La Salis torna in tribunale

Ilaria Salis questa mattina è arrivata presso il tribunale di Budapest, nell'aula 97, dove si è tenuta l'udienza per decidere sulla possibilità di concessione degli arresti domiciliari. Ed è arrivata, così come accaduto in passato, in manette. " Autorizzo la stampa italiana a pubblicare immagini che mi ritraggano con le manette e tutte le catene che eventualmente decideranno di mettermi in occasione dell’udienza ", si legge in una nota, riferita dal Corriere della sera, scritta di proprio pugno prima dell'udienza.

E, in effetti, le catene ci sono state, sia ai polsi che alle caviglie. Il giudice, al termine dell'udienza, ha negato i domiciliari a Salis perchè " esiste ancora un rischio di fuga ". Sulla decisione del giudice pesano anche i pregressi che l'insegnante 39enne ha con la giustizia italiana. La sua non pericolosità, sostiene il giudice, dovrà essere valutata nel seguito del processo.

Come da prassi, l'italiana è stata scortata dai poliziotti e con i dispositivi di contenimento. " Certamente non è un bel modo. Non mi pare che ci sia pericolo di fuga ", è stato il commento del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. " Eviterei di politicizzare il caso. A me preoccupa la cittadina Salis, non mi interessa di che partito è e se si candiderà alle Europee. Mi auguro che ottenga i domiciliari e che venga assolta. Suggerisco che lo scontro politico non favorisce la signora Salis ", ha detto ancora il vicepremier ospite questa mattina del programma Start, in onda su SkyTg24. " Una misura all'evidenza sproporzionata, lesiva della dignità umana e della presunzione di innocenza ", l'hanno definita i suoi avvocati italiani, Mauro Straini ed Eugenio Losco.

Salis si trova in carcere a Budapest da 13 mesi con l'accusa di avere aggredito tre militanti di estrema destra. Qualche giornalista ha provato a farle qualche domanda mentre entrava in aula ma, per ovvi motivi, l'esponente dei centri sociali milanesi non ha replicato, limitandosi a fare qualche sorriso e a mettere ben in evidenza le mani incatenate. " E niente, Ilaria Salis è ancora al guinzaglio ", ha scritto il senatore e responsabile Esteri di Italia viva, Ivan Scalfarotto, presente in aula. Al loro arrivo in tribunale, l'avvocato di Salis e suo padre hanno denunciato di aver ricevuto sguardi e parole mianacciose da un sedicente gruppo di estrema destra.

Anche nelle precedenti udienze, il tribunale di Budapest ha respinto le richieste avanzate dai legali di Salis, che avevano ipotizzato gli arresti domiciliari in Italia. Ora, la strategia difensiva è cambiata e gli avvocati hanno deciso di proporre la soluzione dei domiciliari in Ungheria, che comunque non è stata accettata dal giudice chiamato a ocucparsi del caso.

