Chiede il permesso di soggiorno con uno dei suoi alias: fermato marocchino ricercato in Italia e Francia

Continuano i controlli delle forze dell'ordine per il contrasto dell'immigrazione clandestina. L'attività è stata intensificata nel periodo estivo e ha permesso di scoprire a Salerno un soggetto che per anni è sfuggito alla giustizia italiana e a quella francese utilizzando una sfilza diversa di nomi fasulli. Sul cittadino marocchino, irregolare in Europa, pende un mandato di cattura italiano per cumuli di pena e uno emesso dalla Francia, entrambi legati a reati con gli stupefacenti.

A scoprirlo sono stati gli agenti dell'ufficio immigrazione di Salerno, ai quali il marocchino si è presentato per effettuare la richiesta di un permesso di soggiorno, utilizzando una delle sue tante identità. Insospettiti, gli agenti hanno fatto dei controlli più approfonditi e sono risaliti alle 14 identità dell'uomo. La mancata corrispondenza tra dati presenti sul passaporto e documenti presentati ha fatto scattare l'allarme e l'arresto. La Polizia di Stato ha scoperto che sul marocchino, oltre ai mandati di cattura, pendono anche tre diverse richieste di espulsione. Non è un caso isolato e sono stati già diversi gli stranieri fermati dagli agenti che hanno utilizzato diverse identità per sfuggire ad arresti ed espulsioni e continuare a muoversi sul territorio. Ora il marocchino si trova in carcere e non è escluso che possa essere rimpatriato con accompagnamento alla frontiera e divieto di reingresso in Italia.

L'ufficio di Salerno è particolarmente attivo in queste settimane estive e ha già realizzato 14 espulsioni, 9 trattenimenti di cittadini stranieri irregolari ai centri di permanenza e rimpatrio, 4 accompagnamenti coattivi nei Paesi di origine, 2 in Marocco, uno in Nigeria e uno in Guinea. Ma ha concluso anche due pratiche di partenza volontaria. Il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio ha assicurato che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, per la sicurezza dei residenti e dei tanti turisti che affollano Salerno e la Costiera in questi giorni agostani.

I controlli in Campania si inseriscono nel più ampio contesto di una intensificazione nazionale con lo scopo di contrastare efficacemente l'immigrazione clandestina, le organizzazioni che la favoriscono e i soggetti che non hanno i requisiti di permanenza in Italia.