Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Cronaca giudiziaria |Processo per stupro di gruppo

Ciro Grillo, a novembre la prima udienza del ricorso in appello

La Corte d'Appello di Sassari ha stabilito e notificato la data per prima udienza del processo d'appello per Ciro Grillo e i suoi amici, condannati in primo grado per stupro di gruppo

Ciro Grillo, a novembre la prima udienza del ricorso in appello
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Si torna a parlare della vicenda giudiziaria che vede coinvolto Ciro Grillo. È infatti stata comunicata la data per la prima udienza del processo d'appello richiesto dal figlio di Beppe Grillo e dai suoi amici.

Lo scorso 22 settembre 2025, Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria sono stati condannati in primo grado a 8 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo commessa il 17 luglio del 2019 ai danni della studentessa italo-norvegese. L'altro amico Francesco Corsiglia ha ricevuto invece una condanna a 6 anni e 6 mesi. Il pool difensivo dei giovani coinvolti ha impugnato la sentenza del tribunale di Tempio Pausania e contestato l'impianto accusatorio, sostenendo l'innocenza dei ragazzi.

Oggi arriva la decisione della Corte d'Appello di Sassari. La prima udienza del ricorso in appello presentato da Grillo, Capitta, Corsiglia e Lauria si terrà il prossimo 12 novembre alle ore 9.00.

Prosegue dunque il dibattimento, con Ciro Grillo e i suoi tre amici intenzionati a ribadire la propria innocenza. In questi anni i quattro giovani hanno sempre respinto le accuse, arrivando a puntare il dito contro la vittima per mettere in dubbio la credibilità delle sue accuse.

La studentessa italo-norvegese afferma che i rapporti sessuali avvenuti nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 presso la casa di proprietà della famiglia di Ciro Grillo a Porto Cervo (Costa Smeralda) non furono consensuali.

A suo dire si trattò di una vera e propria violenza di gruppo. Nelle motivazioni della sentenza di primo grado i giudici hanno ritenuto la giovane attendibile. "Una sentenza molto importante, anche perché valorizza il consenso della donna", aveva commentato l'avvocato della ragazza, Giulia Bongiorno.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica