Conti spiati, indagata Intesa Sanpaolo: “Non vigilò sul dipendente”

Anche il Gruppo Intesa Sanpaolo è finito nell'elenco degli indagati nell'inchiesta a carico del cinquantaduenne Vincenzo Coviello, ex dipendente della filiale di Bisceglie (Bat). L'uomo, licenziato lo scorso 8 agosto, è indagato dalla Procura di Bari per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, l'uomo avrebbe compiuto 6.637 accessi non autorizzati a dati riservati relativi a 3.572 clienti di 679 dell'istituto di credito, inclusi esponenti di primo piano delle istituzioni italiane, a partire dal premier Giorgia Meloni, tra il 21 febbraio 2022 e il 24 aprile 2024.

Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, Intesa San Paolo avrebbe violato la legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Entrando nel dettaglio, il Gruppo non avrebbe tempestivamente segnalato agli inquirenti gli accessi abusivi. E non è tutto. Secondo quanto trapelato, gli avvocati di alcuni clienti della Banca - spiati da Coviello - avrebbero chiesto alla procura di Bari informazioni, per valutare la costituzione parte civile o cause civile ai danni della banca.

Gli investigatori hanno acceso i riflettori sul comportamento di Intesa SanPaolo. L’istituto, infatti, già nell’ottobre del 2023 convocò il dipendente-spione, quindi molto prima che partissero le indagini. E proprio da quel giorno, Coviello - indagato per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato - avrebbe smesso di controllare i movimenti di politici, attori e sportivi, limitandosi a monitorare le persone a lui vicine. Il primo esposto risale a pochi mesi fa, a firma di un “semplice” cliente della filiale pugliese del Gruppo.

Per il momento nessun commento da parte di Intesa San Paolo. L'ultima comunicazione risale alla giornata di ieri, per confermare che "non c'è stato alcun problema di sicurezza informatica", rispetto alla quale la Banca si colloca "nelle migliori posizioni internazionali" . Questa la nota diffusa: "L'impegno di tutte le 100.

000 persone che lavorano in Intesa Sanpaolo è per confermare i livelli di eccellenza che pongono la banca ai vertici europei. Grazie ai valori che ci guidano proseguiremo nell’assicurare il nostro ruolo di motore economico e sociale dell’Italia". Seguiranno aggiornamenti.