Nuova tegola sui Soumahoro: adesso è indagata pure la moglie Liliane Murakatete

Liliane Murekatete, moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, risulta è indagata dalla procura di Latina nell'indagine sulla gestione dei fondi per l'accoglienza dei migranti destinati alla cooperativa Karibu. Sarebbero complessivamente sei le persone iscritte nel registro degli indagati.

La vicenda legata alla gestione dei centri di accoglienza

Murakatete è indagata assieme alla madre, Marie Therese Mukamitsindo e ad un fratello. Nei confronti della madre di Murakatete, suocera di Soumahoro, è stato disposto proprio in queste ore dalla procura di Latina il sequestro di oltre 600mila euro. A eseguire il provvedimento è stato il nucleo di polizia economica e finanziaria della gurdia di finanza, con l'ausilio del personale della sezione di polizia giudiziaria della polizia di Stato. Per la precisione, alla signora Mukamitsindo, indagata, sono stati sequestrati oltre 639mila euro. altri 15mila euro sono stati sequestrati agli altri due indagati, per un totale di oltre 650mila euro. Il riferimento è a reati tributari di fatture "per operazioni inesistenti" tra il 2015 e il 2019. La nota in merito della procura di Latina spiega che è stato disposto anche "il sequestro preventivo a fini di confisca, anche per equivalente, del profitto del reato, sino alla concorrenza di 639.455,28 nei confronti di un indagato e di 13.368,42 nei confronti di altri due indagati".

La moglie del deputato finisce indagata