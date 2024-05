Giovanni Toti dai pm: via all'interrogatorio a Genova

Primo interrogatorio per Giovanni Toti dopo l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per il governatore della Regione Liguria, coinvolto nell'indagine sulla corruzione a Genova. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il presidente aveva deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere, volendo prima leggere le carte e capire quali fossero i punti sui quali erano state mosse le accuse a suo carico.

Questa mattina si è presentato nella caserma della Guardia di finanza di Genova, dove verrà ascoltato dai sostituti procuratori Federico Manotti e Luca Monteverde e dall'aggiunto Vittorio Ranieri Miniati. L'interrogatorio si svolge nella sede del Roan, il reparto operativo aeronavale. Il governatore, prelevato stamattina dalla sua abitazione di Ameglia, è entrato dal varco di via dei Pescatori a bordo di un'auto nera. L'incontro sarebbe dovuto essere alle 11 ma è stato rinviato di un'ora circa.

Al momento, non sono sul tavolo le dimissioni: il governatore potrebbe ottenere la revoca della custodia cautelare se rimettesse il suo mandato, perché mancherebbero i presupposti che l'hanno fatta scattare. Avrebbe anche più facilità nella sua difesa se non ricoprisse più un ruolo istituzionale. Tuttavia, Toti vuole prima parlare con i suoi alleati per capire cosa sia meglio per la Regione.

Articolo in aggiornamento