Corruzione, Ricucci condannato a 6 anni di reclusione

L'imprenditore Stefano Ricucci è stato condanno a 6 anni di reclusione con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. I giudici della seconda sezione collegiale del tribunale di Roma hanno emesso la sentena nei confronti dell'imprenditore per presunte utilità in cambio di una sentenza d'appello favorevole per una società riconducibile a Ricucci nella causa che la società aveva perso in primo grado contro l'Agenzia delle Entrate. Il contenzioso riguardava un credito Iva di 8,8 milioni. Pena identica a quella di Ricucci è stata comminata agli altri due imputati, l'ex consigliere di Stato Nicola Russo e l'imprenditore Liberato Lo Conte.

Secondo i giudici, per schivare il credito Iva, l'imprenditore avrebbe elargito numerosi favori e organizzato importanti cene di un certo tenore nei confronti di Russo, che avrebbe potuto agevolarlo. Nel corso del processo, però, Ricucci si è sempre dichiarato innocente per le accuse a lui mosse, senza tuttavia riuscire nell'intento di convincere i giudici della sua innocenza.

Non è la prima vicissitudine giudiziaria per l'imprenditore, un tempo odontotecnico, e non è nemmeno l'ultima perché, come riferisce la Repubblica, c'è un altro processo pendente nei suoi confronti per aver istigato amici, soci e parenti a raccontare il falso in aula.