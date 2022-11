"Così è morto Tommaso". La perizia: cos'è successo all'asilo

Tommaso D'Agostino, 4 anni, morì lo scorso 18 maggio dopo che un'auto era piombata nel cortile dell'asilo "Primo Maggio", a L'Aquila, dove stava giocando assieme ad altri coetanei. A sei mesi dall'accaduto, Cristiano Ruggeri, il consulente incaricato dalla Procura di ricostruire la dinamica dell'incidente, ha concluso che la tagedia avrebbe potuto essere evitata a fronte di " un'adeguata recinzione - scrive il giornalista Alfio Sciacca per il Corriere.it - e una diversa gestione del parcheggio ". Dunque, se ci sono delle responsabilità dirette per la donna di 38 anni che lasciò la vettura in sosta, dimenticando di inserire il freno a mano elettronico, potrebbero profilarsi eventuali corresponsabilità per gli addetti alla sicurezza della scuola e del Comune.

La perizia

Nella perizia, il consulente della Procura parla di " concause preesistenti " che avrebbero concorso alla tragedia. Tra queste vi sarebbe il libero accesso alle auto " nell'area comune della struttura scolastica che costituisce elemento di evitabilità originaria all'evento la cui efficacia era legata all'analisi del rischio ". E quindi: " Precludere l'accesso ai veicoli interni, impedendo la sosta in posizione prospiciente e parallela alla rampa, avrebbe di certo evitato la genesi ". Poi c'è la questione della recinzione che, secondo il consulente della Procura " non era idonea a proteggere l'area giochi di pertinenza della scuola dell'infanzia e assume rilievo come protezione passiva materialmente negli esiti di cui dovevano godere gli utilizzatori dell'area (lavoratori e bambini) - si legge nella perizia - rispetto al pericolo del potenziale energetico dei veicoli ". Per il perito mettere delle barriere di protezione - " del tipo new jersey " - al posto della rete metallica, avrebbe potuto evitare che l'auto travolgesse i bambini.

La velocità dell'auto