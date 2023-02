Cospito di nuovo in carcere: dimesso dall'ospedale torna a Opera

Venerdì scorso la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della difesa di Alfredo Cospito che dovrà rimanere al 41-bis. L'anarchico, che dopo anni trascorsi presso il carcere di massima sicurezza di Bancali, a Sassari, è stato trasferito il mese scorso nella struttura di Opera, a Milano, ha annunciato un inasprimento delle condizioni auto-imposte sullo sciopero della fame. Da alcune settimane, per motivi precauzionali, l'anarchico era stato ulteriormente spostato e portato nel reparto carcerario dell'ospedale San Paolo, dove veniva costantemente monitorato ma, è notizia di oggi, a poche ore dal rigetto del ricorso è stato nuovamente trasferito in una cella del carcere milanese.

I medici dell'ospedale San Paolo hanno dimesso questa mattina Cospito e secondo quanto si apprende da fonti di via Arenula è stato riportato nel Sai dell'istituto penitenziario di Opera, dove continuerà a essere assicurata la massima attenzione alle sue condizioni di salute. Dal ministero di Giustizia si fa sapere che la decisione di dimettere l'anarchico e di ricondurlo in carcere, dove comunque è detenuto all'interno della zona sanitaria, è arrivata a seguito di un numero adeguato di giorni durante i quali i parametri vitali si sono mantenuti stabili, rassicurando i medici sulla possibilità di un rientro a Opera. Il Sai, servizio assistenza intensificata di cui è dotato il carcere di Opera, infatti, è in grado di garantire la massima assistenza per i detenuti nelle condizioni in cui si trova Cospito.