"Dammi più soldi o dico tutto a tua moglie": così la trans minacciava i clienti

Avrebbe adescato i clienti per poi minacciarli con un coltello. E per farsi consegnare una somma decisamente più alta rispetto a quella pattuita, non esitava a minacciare di spifferare tutto sul loro incontro alle rispettive mogli o fidanzate. Per queste ragioni quindi, una trans di 38 anni è finita proprio nelle scorse ore davanti al Collegio del Tribunale penale di Perugia, con l'accusa di estorsione. Stando a quanto riportato dal sito online Perugiatoday.it, la procura del capoluogo umbro le contesta una serie di estorsioni che sarebbero avvenute negli scorsi anni ai danni di più clienti. Dinamiche differenti, accomunate però dal medesimo modus operandi: in tutti gli episodi contestati, avrebbe utilizzato un coltello a serramanico o un punteruolo per ricattare la clientela prima o dopo aver contrattato la prestazione sessuale, facendo presente di essere disposta a raccontare tutto ai rispettivi familiari.

La casistica apparirebbe piuttosto variegata: in un caso, la trentottenne sarebbe ad esempio entrata con una scusa nell'auto di un cliente che si era fermato per contrattare. Una volta all'interno dell'abitacolo, avrebbe puntato la lama contro l'uomo e sarebbe riuscita a farsi consegnare subito 500 euro, costringendolo a prelevare la cifra in contanti da due differenti sportelli. Prima di abbandonare la macchina però, si sarebbe impossessata persino del libretto di circolazione e delle chiavi del mezzo, per completare il ricatto: "Per riavere indietro chiavi e libretto devi portarmi 3mila euro, domani. In caso contrario verrò a cercarti: so dove abiti".