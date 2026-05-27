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Cronaca giudiziaria |Il caso

Delmastro, la procura chiede alla Camera di acquisire le chat con Caroccia

I pm capitolini nelle scorse settimane avevano sequestrato il telefonino di Caroccia e ora chiedono di acquisire le chat con il parlamentare, che non è indagato e che è stato azionista della società "Le cinque forchette" proprietaria del ristorante "La bisteccheria d’Italia"

Delmastro, la procura chiede alla Camera di acquisire le chat con Caroccia
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La procura di Roma ha chiesto alla giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute fra il prestanome Mauro Caroccia che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia dei beni, e l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Una richiesta, come anticipato dal sito del Corriere della Sera, arrivata nell’ambito dell’indagine sul riciclaggio del clan Senese.

I pm capitolini nelle scorse settimane avevano sequestrato il telefonino di Caroccia e ora chiedono di acquisire le chat con il parlamentare, che non è indagato e che è stato azionista

della società "Le cinque forchette" proprietaria del ristorante "La bisteccheria d’Italia". I magistrati stanno valutando inoltre se inserire negli atti l’audizione di ieri dell’ex sottosegretario in Commissione Antimafia.

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