Studente accoltellato all'uscita dal liceo nel milanese. "Spedizione punitiva"

Ennesimo episodio di violenza tra i giovanissimi. L'ultimo in ordine di tempo è accaduto oggi: all'uscita della scuola, il liceo artistico De Nicola di Sesto San Giovanni, uno studente di 18 anni di origini egiziane è stato accoltellato da tre coetanei. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sull'episodio, si sarebbe trattato di una "spedizione punitiva". Dalle testimonianze raccolte pare che tra lui e i tre fosse avvenuta una lite ieri, a bordo di un autobus. Ma il giovane accoltellato sarebbe stato il bersaglio sbagliato, riferisce il Corriere della Sera. I soccorritori lo hanno portato all'ospedale Niguarda, a Milano, per una ferita da taglio all'addome che non ha leso organi vitali.

Solo la scorsa notte, un giovane di 24 anni è stato accoltellato in strada, in via Ovada, all'altezza del civico 24, nel quartiere Barona, periferia Sud-Ovest di Milano. Anche qui le indagini sono state affidate ai carabinieri. Il 118 ha trasportato il ragazzo in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano, dove si trova ricoverato.

Stando a una prima ricostruzione l'uomo, di origine nordafricana e non ancora identificato in quanto privo di documenti, sarebbe stato accerchiato a quattro sconosciuti. Lo avrebbero prima colpito a bastonate e poi accoltellato per portare via cellulare e portafogli.