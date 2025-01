"Diffamata con una fake news". Giorgia Meloni parte civile contro Corona

Ascolta ora 00:00 00:00

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è costituito parte civile nel processo in cui Fabrizio Corona è accusato di diffamazione aggravata per un articolo pubblicato il 20 ottobre 2023 sul sito delingernews.it. La richiesta è stata ammessa e il procedimento da riferimento a una notizia, falsa, nella quale si faceva riferimento a " una relazione sentimentale " tra lei e il deputato di Fratelli d'Italia Manlio Messina. Anche Messina è stato ammesso parte civile per ottenere un eventuale risarcimento dei danni.

L'ammissione è avvenuta oggi nel corso della prima udienza del procedimento che si è aperto davanti al tribunale monocratico di Milano. L'accusa nei confronti di Fabrizio Corona è che " in qualità di caporedattore di fatto, procacciava la falsa notizia, effettuava verifiche da cui ne emergeva la assoluta infondatezza, ordinava insistentemente la sollecita redazione dell'articolo e, dopo aver approvato il testo e le fotografie alterate da pubblicare a suo corredo, ne intimava la sua pubblicazione ". Corona non è comunque l'unico imputato in questa vicenda, che coinvolge anche Luca Arnau che ha redatto materialmente l'articolo pubblicato.

Le indagini, nate dalle querele sporte da Meloni e Messina, sono state condotte dalla Squadra mobile di Milano. Nell'articolo si parlava un fantomatico "legame affettivo" tra la premier e il deputato di FdI. Tra i testimoni del processo, indicati dai pm nel decreto, c'è anche il premier. Corona è difeso dal suo storico legale, Ivano Chiesa, mentre Arnau è difeso da Alessio Pomponi. La domanda di ammissione a parte civile in questo processo, con relativa difesa, per il presidente del Consiglio è affidata all'avvocato Luca Libra. Il procedimento è stato rinviato al 31 marzo per la fase di ammissione delle prove.

Per il momento Fabrizio Corona non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito all'accusa, così come non ha per il momento parlato nemmeno il suo legale. Non è escluso che aspettino la prossima udienza o che preferiscano mantenere un basso profilo.